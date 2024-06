Óscar de la Hoya arremete contra Devin Haney: “Hermano, simplemente no vendes”

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, arremetió contra Devin Haney por celebrar el cambio de resultado de su pelea con Ryan García y dio a entender que el ahora campeón en receso no ha recibido la parte restante de su pago porque no vende.

En un video publicado en Instagram, De la Hoya indicó que nadie olvidará la paliza que le dio King Ry a pesar de que Haney recuperó su récord invicto y lo instó a auditar a su empresa para que constate que sí le paga a sus peleadores, tras denunciar que no le han pagado.

“Hablemos ahora de Devin Haney. Devin Haney, eres patético. Estás bailando en un bowling porque revocaste tu decisión. Nadie va a olvidar esa paliza que recibiste. Ah, y no lo olvidemos. Me estás acusando de no pagarte. Hermano, simplemente no vendes. Esa es la conclusión“, dijo.

“Puedes auditar mi empresa cuando quieras. Le pago a cada peleador, y estoy bastante seguro de que Canelo te lo dio por lo que empezó. Entonces, hermano, ese año de despido, ese descanso. Solamente disfrútalo. Que te jo**n”, agregó.

Ryan García y Devin Haney dijeron en redes sociales que Golden Boy Promotions no le había pagado, pero poco después la promotora se defendió asegurando que ya habían recibido la parte que le correspondía por sus contratos, aunque que los pagos adicionales por PPV del evento se realizarán cuando reciban el dinero.

The Dream dio a conocer su decisión de tomar un descanso luego que Top Rank ganara la puja con una baja oferta de $2,42 millones de dólares por la defensa de su título de 140 libras con su retador obligatorio Martín, ya que Matchroom Boxing no participó.

Después de su pelea con Ryan García, donde fue dominado y derribado tres veces, Haney perdió el invicto y su imagen se vio afectada. Tras la suspensión de un año por dopaje a King Ry y el cambio del resultado a un No Contest por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, The Dream recuperó su récord, pero no la reputación como boxeador que tenía antes.

Por ello, el estadounidense anunció que tomará acciones legales contra el californiano por como afectó su valor en el mercado la pelea que ambos protagonizaron en abril y esto se pudo notar en la oferta baja que recibió en la subasta para la defensa de su título contra Sandor Martín.

“(La pelea) definitivamente tuvo un gran impacto. No he ganado un millón y medio desde mis primeros días de fichaje por Matchroom. Entonces me afectó. Mis abogados y mi equipo harán lo que tengan que hacer para demostrarlo en el tribunal contra Ryan García, y emprenderemos acciones legales porque me ha afectado no solo económicamente sino mentalmente y en todo”, declaró a Title Sports Network.

Devin Haney, de 24 años, perdió su invicto ante Ryan García en su segunda actuación en la división, pero tras el dopaje del californiano la pelea quedó sin decisión. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

