Madison Anderson se suma al jurado de Miss Universo Puerto Rico para encontrar a la representante 2024

Tras su triunfo en la tercera temporada del reality “La Casa de los Famosos”, la modelo Madison Anderson se tomó un descanso en compañía de su ahora prometido Pepe Gámez para viajar por varias partes del mundo. Sin embargo, esta pausa en su carrera ha llegado a su fin, pues recientemente se dio a conocer que volverá a la cuna que la vio nacer: Miss Universo. ¿Cuál es la razón? Aquí te lo contamos.

La puertorriqueña volvió a pisar la Isla del Encanto por motivos laborales que se relacionan con la organización de Miss Universo Puerto Rico, certamen que ganó en 2019. En esta ocasión como jurado de la competencia final que descubrirá a la máxima representante para la edición 2024.

Madison Anderson recurrió a su cuenta oficial en Instagram para compartir la noticia con su comunidad digital a través de un video donde mostró cómo se preparó para su gran regreso.

“Renacer. Regresar a mis raíces a lo que me apasiona, al mundo que me abrió las puertas, donde todo comenzó. Hoy me reafirmo en que todo ocurre por un propósito y en el momento preciso. Muchas cosas nuevas por venir“, escribió la famosa para acompañar su publicación.

El resultado de su hazaña no tardó en hacerse visible en la sección de comentarios, donde decenas de fanáticos la llenaron de piropos y felicitaciones ante esta nueva etapa de su vida a nivel profesional.

“Ella es un monumento. Un cuerpazo, un pelazo, un tamañazo”, “Nuestra Barbie Madiosa, espectáculo de mujer, inspiración y admiración”, “Se veía espectacular. Divina”, “Impresionante la belleza de esta mujer”, “La mujer más hermosa del mundo” y “El rostro de toda una Barbie boricua humana”, son algunos de los comentarios que se leen bajo el post.

