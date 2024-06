Alessandra Rosaldo pone un alto a los rumores de divorcio con Eugenio Derbez

A 18 años de haber iniciado su historia de amor, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se han enfrentado a más de un rumor de presunta separación, razón por la que para la cantante ya no es novedad ser cuestionada sobre el estado de su matrimonio con el actor.

Fue en un encuentro reciente con la prensa que la vocalista de “Sentidos Opuestos” volvió a recibir una ola de cuestionamientos sobre un presunto divorcio. Sin embargo, no tardó en poner a descansar los rumores con el humor que la caracteriza.

“Es muy chistoso, ya estamos acostumbrados porque a lo largo de los 18 años que llevamos juntos, siempre, en algún momento, surge el rumor”, mencionó ante diversos medios de comunicación. Añadió que la mayoría del tiempo las especulaciones surgen a raíz de las largas temporadas que pasan alejados como resultado de sus compromisos laborales.

“Yo creo que sucede que cuando no nos ven juntos un tiempo, como ahorita, que él ha estado filmando mucho aquí en México, y que nosotras estuvimos mucho allá en Los Ángeles, justo por la escuela y demás, se da, empiezan a decir: ‘Ya no están juntos, no los hemos visto juntos, o Eugenio ha ido solo a muchos eventos’, ese tipo de cosas“, apuntó.

Reconoció que si bien actualmente se encuentran en una de las mejores etapas de su vida como pareja, no todo siempre ha sido miel sobre hojuelas: “A comparación de cómo nos ve la gente desde afuera, que piensa que somos la pareja perfecta, somos una pareja muy imperfecta“, contó.

De acuerdo a la experiencia que Alesandra Rosaldo y Eugenio Derbez han adquirido a lo largo de las casi dos décadas que llevan juntos, la clave está en saber lidiar con los desacuerdos.

“La gente piensa que no peleamos. Peleamos mucho. Yo creo que el secreto está en que sabemos pelear”, expresó la también actriz. “Hemos aprendido”.

