Vanessa Lyon, pareja de Carlos Calderón, se deja ver al natural y sin filtros en una selfie desde la playa

Carlos Calderón y Vanessa Lyon se encuentran en una de las mejores etapas de su vida luego de haber decidido darse una segunda oportunidad en el amor y superar algunas diferencias dentro de su relación. Prueba de ello son las publicaciones que realizan a través de sus redes sociales, donde dan una mirada a su día a día, incluyendo las aventuras a las que se enfrentan.

Una de sus más recientes hazañas consistió en un día de playa que inmortalizaron por medio de una fotografía que no tardó en atraer la atención del público, y con ello, en convertirlos en el blanco de comentarios. Sin embargo, no todos fueron buen intencionados, incluyendo el de un usuario que puntualizó la gran diferencia de edad entre la pareja.

“Pensé que era su hija”, escribió un usuario bajo la publicación del conductor de ‘Hoy Día’. Si bien este no es el caso, fue la apariencia despreocupada y sin filtros de la actriz de “Juego de Mentiras” y “Mondays Night at Seven” la que terminó por desatar una ola de piropos gracias a su belleza al no portar ni una gota de maquillaje.

Carlos Calderón y Vanessa Lyon hacen frente a los comentarios en redes sociales | Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Por esta razón, Vanessa Lyon replicó dicho post desde sus historias de Instagram y envió un breve, pero contundente mensaje con el que evitó que los dimes y diretes ganaran relevancia dentro de la plataforma.

“Ay no, pues qué halago, pero tampoco así”, agradeció la modelo venezolana de 42 años de edad. “Allí no tengo ni una gota de maquillaje ni filtro y estamos desacostumbrados en redes sociales a esa combinación”, añadió.

Mientras tanto, la parejita se mantiene más feliz que nunca no solo a nivel personal, también profesional, pues además de seguir vigentes en la escena televisiva ambos emprendieron un proyecto que lleva por nombre “Gelato For Your Face”, una línea para el cuidado de la piel.

Seguir leyendo:

• Vanessa Lyon, pareja de Carlos Calderón, presume orgullosa su decoración imperfecta por Navidad

• ¿Carlos Calderón fue despedido de Univision por el escándalo con Vanessa Lyon?: Ella responde

• Carlos Calderón vuelve a ‘Hoy Día’ y el público se pregunta si será de forma permanente