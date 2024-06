Belinda se disfraza en el aeropuerto para evadir preguntas sobre Christian Nodal

Belinda ha vuelto a causar polémica, ya que a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México no quiso hacer ningún tipo de comentario sobre la relación de su ex, Christian Nodal, con la cantante Ángela Aguilar. Ella optó por “disfrazarse” como si fuera integrante del personal de una aerolínea, pero su plan no funcionó.

En su canal de YouTube el periodista Ernesto Buitrón publicó un video en el que se ve a la cantante vestida de blanco y rodeada de elementos de seguridad, mientras los reporteros la cuestionan sobre la nueva relación de Nodal. Ella no deja de ver al piso, ocultando su rostro con una gorra y portando un chaleco de una aerolínea color verde neón, con el objetivo de pasar desapercibida.

Al llegar al estacionamiento Belinda abordó una camioneta, mientras los periodistas acercaban sus teléfonos celulares a las ventanillas y decían: “No te agaches, Beli” y “Que regreses el disfraz para que se puedan ir”. Ella casi lo olvidaba, y rápidamente se despojó de esa prenda. Hasta el momento, ningún elemento de la aerolínea ha hecho comentarios acerca de quién dio autorización para que la artista se disfrazara así.

Belinda no ha dejado de acudir a sus compromisos laborales, pero se niega a dar declaraciones sobre la relación que tuvo con Christian. En la alfombra roja para la presentación de la serie “¿Quién Lo Mató?” la cantante posó para los fotógrafos, pero de inmediato se retiró. Lo mismo sucedió en un evento para promocionar un desodorante, tras el cual ingresó en la cajuela de un vehículo para evadir a la prensa.

El programa de televisión “Despierta América” también mostró lo que Belinda dijo a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, acompañada de su padre. Una reportera le preguntó: “¿Te sientes muy aludida con todo lo que está pasando con tu ex?”, a lo que la cantante respondió: “No tengo comentarios ni de chismes ni de nada, de verdad, yo nunca me dedico a eso. Yo sólo hablo de mi trabajo, serie número 1 en Amazon Prime “¿Quién Lo Mató?” La música, y yo sólo me dedico a eso”.

