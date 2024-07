Checo Pérez molesto tras llegar séptimo en Austria: “No puedo creer que seamos así de lentos”

Sergio “Checo” Pérez llegó en séptima posición en el Gran Premio de Austria. El mexicano se mostró enfadado por la poca velocidad del monoplaza de Red Bull.

El piloto mexicano terminó peleando con los Haas debido a una sanción por exceder los límites de velocidad en pits.

“No puedo creer que seamos así de lentos. Esto ya es demasiado”, señaló el tapatío por la radio tras sumar seis unidades por su séptimo puesto. Max Verstappen quedó en quinto lugar.

Checo Pérez comentó que tenía el monoplaza dañaldo desde la primera vuelta del GP de Austria tras un encontronazo con McLaren y Ferrari al inicio de la carrera.

“Creo que fue al inicio de la carrera, con Piastri en la curva 4 y hay mucho daño, todo el pontón izquierdo está totalmente roto, entonces tenía demasiado understeer, luego demasiado oversteer y todo el tiempo estuve luchando con el balance, curva a curva y en ningún momento pude tener un ritmo sólido”, comentó el tapatío.

El piloto de Red Bull explicó que debido a la falla en el monoplaza no pudo hacerle frente a Niko Hulkenberg y a los demás pilotos para pelear entre las primera posiciones.

“Al principio iba un ritmo similar a la gente de adelante, pero el daño era muy grande, no sé exactamente cuanto perdíamos de carga, pero cuando lo ves es una parte muy sensible y no tenía nada de ritmo, ni tracción en la curva lenta, en la curva tres no podía traicionar nada. En la pelea con Hulkenberg… difícil, fue complicado poderle pasar”, finalizó Sergio.

“Hay algunas cosas que tenemos que revisar y analizar detenidamente, porque el ritmo de carrera ha sido una incógnita hoy, ya que después de lo de ayer me pareció que habíamos mejorado mucho. En general nos ha faltado rendimiento y ha sido una carrera muy difícil en la que he tenido que luchar mucho”, apuntó Pérez.

