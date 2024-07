Angela Simmons pide disculpas por presumir un bolso con la forma de un arma

La entrega de los BET Awards se llevó a cabo el 30 de junio, y aunque contó con momentos memorables, el más polémico fue antes de la ceremonia, pues en la alfombra roja desfiló la modelo y socialité Angela Simmons, presumiendo un bolso con la forma de un arma. Posteriormente tuvo que disculparse en su cuenta de Instagram.

Simmons, hija del reverendo Joseph Simmons (ex integrante del grupo de rap Run DMC) posó para los fotógrafos sosteniendo el bolso e incluso “apuntándolo” hacia ellos, desviando la atención del vestido verde y lleno de transparencias que lució. Todo ello generó críticas y comentarios negativos en las redes sociales.

La modelo de 36 años ofreció una disculpa en sus historias de esa red social: “Veo mucha conversación en torno al bolso que usé en los premios. No soy así, nunca he sido así. No soy violenta…No es mi intención hacer daño. Soy súper pacífica. Lo siento si a alguien le molestó. Pero así no soy yo”.

La ex pareja de Angela (y padre de su hijo), Sutton Tennyson, fue asesinado en noviembre de 2018 afuera de su casa en Atlanta. Ella expresó en su mensaje que ha vivido episodios de violencia, por lo que fue un error presumir ese accesorio en el evento. “Me arrepiento de (haber usado) este artículo, que simboliza una pistola. Fue inapropiado e insensible, especialmente con mis experiencias personales con la violencia armada. Pero simplemente me gustó el bolso, pensé que era genial y que era un momento de moda, y eso fue todo. No tenía ninguna intención de irritar a nadie”.

Sigue leyendo: