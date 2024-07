Primeras imágenes de la película “Gladiator II” muestran a Paul Mescal y Pedro Pascal luchando

Una de las películas más esperadas este año a nivel mundial es “Gladiator II”, la secuela del filme de Ridley Scott que llevó a Russell Crowe en el papel principal. Ahora, la revista Vanity Fair ha dado a conocer las primeras imágenes de la cinta, que muestran al elenco principal, integrado por Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Fred Hechinger y Joseph Quinn.

Las fotos de Aidan Monaghan y Cuba Scott para Paramount Pictures presentan a Mescal como Lucius Verus y a Pascal como Marcus Acacius. El actor irlandés (que nominó al premio Oscar por la película “Aftersun”) interpreta al hijo de Lucilla (Nielsen), quien vive en el reino africano de Numidia, pero que se convierte en gladiador luego de que los romanos llevan a cabo una invasión.

El personaje de Pedro Pascal es un general romano que fue entrenado por Maximus Decimus Meridius (Crowe). El actor chileno comentó a esa publicación que las escenas de pelea entre él y Mescal fueron muy intensas: “Yo lo llamo Brick Wall Paul (Paul Muro de Ladrillos). Se volvió muy fuerte. Preferiría que me arrojaran de un edificio a tener que luchar contra él otra vez”.

Ridley Scott, de 86 años, ha regresado a dirigir esta secuela, que se estrenará en Estados Unidos el 22 de noviembre. El autor de sagas de filmes clásicos como “Blade Runner” y “Alien” nunca tuvo en mente que otro director se hiciera cargo de la secuela de “Gladiator“, en la que Washington -quien trabajó con él en la película “American Gangster”, de 2007- interpreta a un contrabandista de armas que también maneja un grupo de gladiadores.

Pedro Pascal considera a “Gladiator II” como uno de sus trabajos más interesantes. “Esta película tiene una identidad moldeada por su legado. No tendría sentido si no lo fuera”. Sobre su personaje de Acacius, dijo que todas su acciones tienen una justificación. “Aprendió de los mejores, por lo que, por supuesto, este código de honor está arraigado en su entrenamiento y en su existencia. Pero a final de cuentas, es una persona diferente. Y eso no puede cambiar quién es él”.

