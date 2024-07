El baterista de Paulina Rubio publica un mensaje tras ser regañado por la cantante

Paulina Rubio causó polémica debido a que durante su presentación en el 90’s Pop Tour perdió el control y le reclamó al baterista por un problema técnico debido al conteo del ritmo mientras interpretaba su canción “Ni Una Sola Palabra”. Ahora, el músico Luis Martínez hizo varios comentarios en su cuenta de Instagram, enviándole buenas vibras a “La Chica Dorada”.

Martínez publicó un video en el que aparece Paulina cantando el tema “Mío”, y lo acompañó con el siguiente mensaje: “Amigos!! No todo fue malo!! Antes del incidente estábamos rockeando con madre @paulinarubio y todos los involucrados! Buena vibra para ella, para el staff que hizo lo posible por solucionar y para mis amigos músicos que estuvieron conmigo”.

Un internauta le escribió a Luis que Paulina Rubio no debía de haberle reclamado de esa forma. El baterista estuvo de acuerdo, pero también comprendió el nerviosismo que podría haber tenido en ese momento la cantante: “Sí, pero suficiente hate ha recibido (Paulina), y a final de cuentas ella lo que quería era dar un show a la altura del recinto. Todos tenemos emociones. Y no me imagino ella al estar en esa situación, con una carrera que respaldar ante tanta gente, si le ganó la tripa, pero no pasa nada. Para mí es un honor tocar con gente con trayectoria tan ca*****, no por nada están donde están, que si canta, que si no canta, lo que sea, pero sus rolas están bien chidas y yo veo el vaso lleno”.

Luis no sólo tocó en la banda de Paulina Rubio esa noche, sino con otros artistas que se presentaron en el 90s Pop Tour. El baterista considera un honor compartir el escenario con solistas y grupos como María León, Alessandra Rosaldo, Kabah, JNS y Magneto. Hasta el momento, Paulina Rubio no ha hecho ningún comentario sobre el incidente, pero sí recibió en su cuenta de Instagram críticas como: “Bájale un poco a tu soberbia, con el baterista 🙄🙄🙄”, “Ojalá tu baterista encuentre otro artista al nivel de él para que no tenga que ser tan humillado en público” y “Horrible actitud, ya salte de tu burbuja RESPETA!!!”

¿Qué fue lo que le dijo Paulina Rubio a Luis Martínez?

En pleno concierto, Luis Martínez tuvo un problema técnico debido a que el pulso para el ritmo (click) en la secuencia de la canción falló, por lo que uno de sus compañeros acudió para hacer el conteo. Molesta, Paulina se dirigió al baterista y le dijo: “A ver, batería, ¿qué pe** ca****, qué pe**?” Luis sonreía un poco, pero seguía concentrado y tocando.

