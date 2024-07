Bebe Rexha amenaza con revelar “verdades” de la industria musical

La cantante Bebe Rexha ha causado desconcierto por una serie de mensajes que publicó en su cuenta de X (antes Twitter), en los que dice haber sido “castigada” por la industria musical, y amenaza con dar a conocer sus experiencias, ya que se siente frustrada.

Rexha, de 34 años, no mencionó en sus mensajes a alguna persona en especial: “Podría derribar una GRAN parte de esta industria. ESTOY frustrada. Me han SOCAVADO. He estado tan callada durante mucho tiempo. No he visto las señales, a pesar de que la gente las menciona constantemente y han sido TAN OBVIAS. Y cuando he hablado he sido silenciosa y CASTIGADA por esta industria. Las cosas deben cambiar o voy a decir TODAS mis verdades. Lo bueno, lo malo y lo feo”.

I could bring down a BIG chunk of this industry. I AM frustrated. I Have been UNDERMINED. I’ve been so quiet for the longest time. I haven’t seen the signs even though people constantly are bringing them up and they have been SO OBVIOUS. And when I have spoken up I’ve been… — Bebe Rexha (@BebeRexha) July 2, 2024

De inmediato, los seguidores de la cantante le escribieron mensajes de apoyo, a lo que ella comentó: “Esto no proviene de la ira. Es tristeza. Estoy sentada en mi habitación de hotel en Londres llorando a mares. Me he sentido desesperada durante mucho tiempo. He estado caminando mucho por esta ciudad y conociendo fans, y realmente han encendido algo dentro de mí”.

Poco después Bebe escribió otro mensaje, en el que agradeció a sus fans: “Gracias a todos los que están al pendiente de mí. Estoy trabajando en estos problemas y luchando por lo que merezco. Muchos medios de comunicación han pedido una entrevista. Si quieren escribir sobre mí, por favor apoyen mi nueva música. Gracias de nuevo. Los amo. Honestamente me han dado la fuerza”.

Una persona hizo un comentario sobre el primer post de la artista, señalando que todo podría tratarse de una estrategia de marketing, pero Rexha le respondió: “¿Marketing? No tengo presupuesto para eso. ESTOY HARTA”. Un fan le preguntó a Bebe a qué se debía su postura ante la industria, y ella escribió: “ELLOS TE CASTIGAN”.

Bebe Rexha lanzó hace unos días su nuevo sencillo, titulado “I’m The Drama”. Ella estrenó la canción en abril, durante su presentación en el Festival Musical de Coachella, y ahora ha recurrido a su cuenta de Instagram para promocionarla con videos en los que aparece bailando en las calles, en un estudio y hasta haciendo playback a bordo de un auto.

