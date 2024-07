Travis Kelce reveló que fue su idea aparecer en uno de los shows de Taylor Swift

Recientemente, Travis Kelce sorprendió al aparecer sobre el escenario en uno de los conciertos de Taylor Swift en Londres. Ahora, el jugador de la NFL contó cómo fue su experiencia como parte del show de la cantante de “Cruel Sumer” y reveló que, de hecho, fue su idea.

En una conversación con su hermano Jason Kelce en su podcast New Heights, el jugador de los Kansas City Chiefs contó cómo se dio la idea de aparecer el uno de los concierto de Taylor.

“Inicialmente se lo mencioné a Tay”, confesó Kelce. “Pensé: ‘Qué divertido sería si saliera en una de las motos durante la era de 1989’”, contó.

Al principio, Travis dijo que Taylor se rió de la idea, pero ante la seguridad del jugador de la NFL, la cantante también se lo tomó en serio. “¿En serio estarías dispuesta a hacer algo así?”, le preguntó la intérprete de “Red”.

Al ver a la cantante tan convencida de la idea, Travis no lo podía creer. “Yo estaba como, ‘¿Qué? Me encantaría hacer eso, ¿estás bromeando?’”, dijo Kelce, quien estaba muy emocionado porque conocía muy bien el show.

“He visto el programa lo suficiente, así que bien podría ponerme a trabajar aquí. Y, efectivamente, ella encontró la parte perfecta del programa para que yo entrara”, aseguró.

Travis Kelce también contó que fue lo que lo puso más nervioso durante el concierto: le daba miedo dejar caer a Taylor. En el acto, el jugador de la NFL cargó a la cantante durante la transición de su canción “I Can Do It With a Broken Heart”, como parte de la era Tortured Poets Department.

“Lo único que me dije a mí mismo fue: no dejes caer al bebé. No dejes caer a Taylor en tu camino hacia este maldito sofá. La regla de oro era no dejar caer a Taylor, llevarla al sofá de manera segura”, dijo.

Aunque Kelce ha asistido a muchos de los shows de esta gira de Taylor, era la primera vez que participaba en uno de los shows de la cantante de “Crue Summer”. El jugador de futbol americano incluso a viajado a varios países como Argentina, Australia, Singapur y, ahora, a Reino Unido para ver a Taylor.

Travis no descartó la idea de aparecer nuevamente en uno de los conciertos de Taylor. “Un saludo a Tay por dejarme subir al escenario con ella. ¿Quién sabe? Puede que no sea la última vez”, dijo. “Ustedes tendrán que seguir apareciendo en el Eras Tour para ver si salgo del escenario o algo así”, agregó.

Seguir leyendo: