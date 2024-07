Chicharito Hernández revela que estuvo cerca de sufrir una segunda rotura de ligamentos en Chivas

Javier “Chicharito” Hernández está preparado para su segunda temporada en Chivas y reveló que estuvo a punto de caer lesionado gravemente.

Durante la pretemporada reveló que sufrió un esguince que pudo haberse transformado en rotura de ligamentos.

“Fue un accidente; casi me rompo el ligamento de la rodilla, pero quedó en un esguince”, dijo Chicharito Hernández en su canal de Twitch

“Luego les voy a mostrar unas fotos. Creo que esquivamos una bala muy dura porque me pude haber roto el ligamento cruzado de la otra rodilla por una barrida sin intención” y reitero que fue un accidente.

El delantero de Guadalajara aseguró también que si hubiera sido otra rotura, habría optado por el retiro como futbolista.

“Todos tenemos cuidado y casi me chin… la rodilla. Afortunadamente por el trabajo que hago para que mi cuerpo esté de la manera más alineada, ayudó a que mis caderas se pudieran mover de la mejor manera y me salvé”., añadió Chicharito.

Luego aseguró que “si me vuelvo a lesionar la rodilla, me retiro. No creo estar otros ocho meses recuperándome, pero por algo, por algo”.

Javier Hernández apenas disputó 10 partidos entre el Torneo Apertura y el Torneo Clausura de la pasada temporada. El mexicano anotó solo un gol en su regreso al Rebaño Sagrado.

Este sábado comienza la temporada de las Chivas de Guadalajara en el Akron Stadium ante los Diablos Rojos de Toluca.

Chivas espera contar con un Chicharito recuperado y pelear por el título del Torneo Apertura de la Liga MX.

A la Liga MX la quieren poner entre las 5 mejores del mundo

Miguel Ángel Gil, socio mayoritario del Atlético de Madrid, afirmó este miércoles que la liga del fútbol mexicano, en la que es propietario del San Luis, tiene el potencial para ser una de las cinco mejores competiciones de balompié del mundo.

“Llevamos trabajando hace meses para ordenar y poner el fútbol mexicano en el lugar que creo que se merece. A mi forma de ver, y lo digo siempre, el fútbol mexicano, a nivel de cantidad y calidad de los millones de aficionados tanto en México y Estados Unidos, no tengo duda de que tiene que ser sí o sí, en cuanto se ordene un poco, la quinta liga del mundo, detrás de la Premier, la española, la alemana y la italiana”, explicó en el Sports Summit México 2024.

