Daniel “Travieso” Guzmán alza la mano para dirigir a la selección de México

Frente a todas las opciones que se han mencionado como una posible solución al momento de crisis que vive la selección de México, como también a un eventual cambio en el timón del equipo nacional azteca, Daniel Guzmán, entrenador con 23 años de experiencia como estratega en la Liga MX, donde ya se coronó con el Santos Laguna en el torneo Clausura 2008, alzó la mano para dirigir al equipo nacional, asumiendo el protagonismo, blasones y trayectoria necesaria para asumir esta responsabilidad ante la inexperiencia que ha mostrado Jaime Lozano.

“Te voy a poner un ejemplo, una vez toqué este tema y todos dijeron ¿cómo Daniel Guzman?, porque esto es de curriculum y que un mexicano tenga hambre. Estuve en selecciones amateurs, fui a Juegos Centroamericanos, me dejaron fuera de la lista de Estados Unidos 1994. Fui el mejor jugador de México, he sido entrenador por 23 años y a veces yo digo ¿qué más puede pedir un mexicano que ha aspirado a ser cada día mejor para el puesto de selección nacional? Si revisas currículums entre uno y otro, no se compara a excepción de la medalla de bronce que conquistó Jaime Lozano”

“Tengo una trayectoria de 43 años en el fútbol, empecé a los 15 años como jugador y tengo 58 años. A mí me dicen de los técnicos que he visto trabajar y que me gusta su filosofía y que es muy coherente, pues ahí está Guillermo Almada del Pachuca. Hace poquito, se hizo un torneo en Zacatecas llamado por la Paz Pachuca trae unos jóvenes sensacionales y bien armados, bien trabajados por Almada. Yo creo que para mí si me dan escoger él y si van por un mexicano pues, yo. Siempre digo, que hay que alzar la mano. Ahora hasta en los conciertos ya meten de a dos, entonces ¿por qué no Miguel Herrera y el “Travieso” Guzmán, Ricardo La Volpe o Miguel Herrera, pero tienen que definir por un técnico con experiencia”.

Lo anterior fue comentado por el propio estratega con trayectoria al frente de Chivas, Veracruz, Tecos, Atlas, Santos Tigres, Puebla, Atlante, Tijuana y Leones Negros, como invitado del programa “Nuestra Copa” del periódico La Opinión, donde se está analizando todo lo referente a la Copa América 2024 y en donde Guzmán expuso que cuenta con la suficiente capacidad, idiosincrasia y experiencia para recibir la alternativa de dirigir al equipo nacional de México en estos momentos de crisis después de la lamentable eliminación del actual certamen continental que se realiza en Estados Unidos.

En este sentido, el llamado “Travieso” que surgió como jugador en una gran camada en los Leones Negros de la década de los 80 con el legendario Ignacio Trelles en la dirección técnica, sentenció con amplio conocimiento de causa: “Imagínate Daniel Guzman y Miguel Herrera, Daniel, Guzman y Chepo de la Torre, si me explico, pero trabajando en más en nuestra identidad como mexicanos, qué vamos a exportar al mundo, pero ahorita, la verdad es chile mole y pozole”.

Guzmán amplió su punto de vista de los actuales males del fútbol en México y que derivaron en un nuevo fracaso de nuestra selección, donde expuso que: “Ya lo dije, no trabajamos en nuestro interior, ¿te imaginas una selección mexicana, como lo que somos culturalmente, engañamos, somos pícaros, mentirosos, impredecibles? Imagínate toda esa cultura, porque precisamente ayer me mandaron una foto de los Leones Negros en mi época, donde éramos nueve en la cantera y dos extranjeros como el brasileño mundialista Justino Amaral”.

“Jugadores como Octavio Mora, Alfonso Sosa, Daniel, Guzman, el Vikingo Jorge Dávalos, Sergio Díaz y Víctor Rodríguez, que tenga jugadores. Por eso creo que hay que resaltar el único equipo que está trabajando con jóvenes es Pachuca, lo vi en Zacatecas, trae una camada de jugadores, donde creo que los agarra des los 12 y 13 años y creo que nos van a representar en el mundial de clubes y qué bueno que se lo merecen, están trabajando en silencio, con jóvenes y dos o tres jugadores como el colombiano Deossa y otros más”.

Dice que Santiago Giménez tiene mucha presión

Respecto al caso de Santiago Giménez, a quien le han cargado el plato de los males recientes de la selección de México por su falta de gol desde hace un año, Daniel Guzmán expuso que “Yo creo que ahí viene el timeline del entrenador. Los delanteros tenemos rachas positivas y rachas negativas. Y aparte Santi es un chico joven, y no sé cómo asimile el tema de la prensa, por eso el técnico tiene que tener la sensibilidad cuando el delantero está nervioso, cuando está intranquilo para poderlo manejar de una u otra manera, porque yo en todos los partidos que vi todo, se le cargaba a Santi, todo a Santi, todo a Santi, pero si el chavo no está bien preparado mentalmente, pues obviamente le va a costar”

“Pero ahí tienes a un Quiñones, también tienes a Henry Martín, quien es hoy por hoy el delantero mexicano más fuerte, con más gol y creo que es el error que más han repetido y te repito en la Copa América del 1993 y el Mundial del 1994, había siete delanteros para que jugaras como tú quisieras. Si remata Hermosillo, si remata Hugo Sánchez, si las descolgadas de Zague, si jugaron por abajo, conmigo y ahora no hay delanteros con gol, porque si revisa las estadísticas del gol que le hace a favor de México, lo anotó lateral izquierdo, por eso la delantera fue chata. Por eso digo hay que trabajar en fuerzas básicas y hay que trabajar con los extranjeros, que vengan tres o cuatro de calidad, para que jueguen y los demás aprendan. Para mí esa es la solución más que ahorita están diciendo de qué hay que regresar a las bases”.

Daniel Guzmán se siente con los argumentos y capacidad para dirigir con éxito a la selección de México Crédito: Juan Carlos Núñez Cubeyro. | Imago7

No hay confianza en Jaime Lozano



Respecto a la permanencia de Jaime Lozano al frente de la selección de México, Daniel Guzmán aseguró que existen muchos cuestionamientos sobre su trabajo y lo mejor sería explorar otras opciones: “Es el técnico más cuestionado, porque el único logro que tienes, es la medalla de bronce en Juegos Olímpicos, pero ya veo que le ponen asesores, entonces para mí, si ya dudan de él, porque es joven, porque ex inexperto, pues denle oportunidad a otro técnico, uno que ya tenga logros, que tenga más años, que tenga más capacidad, para ya no estar buscando, si le ponemos a un asesor como La Volpe o Aguirre, imagínate si así está la banca, pues entonces todos se vuelven todos locos”.

En este sentido, añadió para finalizar su exposición que: “Yo creo que le hace mucho a Jimmy Lozano, diciendo esto con el debido respeto, está muy chico y creo que hay cosas que tienes que librar como técnico. Te pongo un ejemplo, yo ya tengo más de 23 años como entrenador, ya libré descensos, ya fui campeón, ya debuté jóvenes, ya tengo una experiencia. Entonces están La Volpe, Miguel Herrera, Chepo de la Torre, creo que hay muchos técnicos capaces, yo mismo, pero las miradas finalmente van a ser para un extranjero y no un mexicano que nació aquí, que sabe la idiosincrasia del mexicano, que ya fue el jugador de selección nacional, por eso cuando uno habla, uno mismo dice para qué hablo, si no nos van a tomar en cuenta”.

