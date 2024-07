Lamine Yamal revela que jamás en su vida jugaría para el Real Madrid

La actuación que está teniendo Lamine Yamal en la actual Eurocopa que se está llevando a cabo en suelo alemán, es sin lugar a dudas una bastante impresionante, ya que su rendimiento en el campo de juego ha sido vital para los dirigidos por l técnico español, Luis de la Fuente, y los tiene en cuartos de final de la cita continental donde deberán hacer frente al combinado de casa, Alemania.

Hasta el momento no ha anotado ningún gol, aunque ha tenido un total de 11 disparos al arco y ha conseguido repartir dos asistencias de gol; el joven jugador delantero que hace vida en el Fútbol Club Barcelona, es un jugador clave por su capacidad de desborde, visión de juego, regate y la intensidad con la que pelea cada una de las jugadas ofensivas.

Un culé al 100% en su ADN

Recientemente el jugador que defiende los colores del club azulgrana de Cataluña, compareció en una entrevista que le fue realizada por el programa ‘El Chiringuito’, en la que le cuestionaron sobre lo que podría ser su futuro en el Barcelona, el Balón de Oro e incluso llegaron a hacerle preguntas sobre el máximo rival del club catalán, el Real Madrid, entre otras cuestiones.

Además de ello, Yamal también fue cuestionado sobre qué grado de culé se considera a sí mismo en una escala del 1 al 10 a lo que respondió sin ningún tipo de duda o titubeo: “Un 10”, con total seguridad. Además, él mismo acabó confirmando que jamás en la vida jugaría en el Real Madrid como culé que es y se siente.

La comparación con Lionel Messi

Por sus características de juego se le ha comparado con el ex jugador del Fútbol Club Barcelona y París Saint Germain, el argentino Lionel Messi, quien hoy en día hace vida en el Inter Miami de la Major League Soccer de Norteamérica.

Lamine fue consultado sobre si de verdad siente algún tipo de presión cuando se le compara con el astro de Rosario, a lo que el joven delantero respondió de la siguiente manera: “Son comparaciones que a la gente le salen solas, pero no hay nadie que se le pueda comparar, intento jugar a mi juego y sin presión”. También le preguntaron si para el jugador azulgrana el jugador estrella argentino es su ídolo o por otro lado, tiene otro en el Barça y su respuesta fue la siguiente: “Siempre he dicho que el mejor de la historia es Leo Messi, pero el que me gustaba ver era Neymar”.

Su futuro

Sobre el Balón de Oro, Yamal dejó en claro que estar en el top 3 de mejores jugadores es el sueño de todo futbolista. En cuanto a su futuro, sabe que tiene que seguir trabajando a más no poder, ya que sus más grandes deseos son el poder convertirse en un jugador consolidado tanto en el Fútbol Club Barcelona, así como también en la selección nacional de España.

