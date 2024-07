Max Verstappen creó un 11 de fútbol con pilotos de la Fórmula 1

En el marco de la actual Eurocopa 2024 que se está llevando a cabo en Alemania, el piloto de Red Bull Racing, el neerlandés Max Verstappen, fue cuestionado por un once ideal formado por únicamente pilotos de la parrilla actual de la Fórmula 1, y los colegas que fueron seleccionados por el líder actual del campeonato de pilotos de la temporada en curso, fueron bastante llamativos.

En este reto que fue bastante divertido, además, ‘Mad Max’ como se le conoce a Verstappen, decidió componer una alineación bastante llamativa en la que sorprendió la posición que eligió para pilotos del corte del japonés Yuki Tsunoda y el asturiano y ex campeón del mundo, Fernando Alonso. En un principio, Verstappen quiso dejar en claro que no es técnico de fútbol, o al menos no uno regular: “No soy un entrenador tradicional, así que iré con una alineación defensiva”.

Un 11 bastante llamativo

A la hora de comenzar con su once, Verstappen seleccionó al que, en su opinión, podría cumplir con el rol de portero de la mejor forma posible: “Vamos a empezar con el portero. Yuki (Tsunoda), definitivamente, pararía muchos tiros peligrosos”.

🏎️🥲⚽Como DT, buen piloto: Max Verstappen presenta exótica formación con la parrilla de la F1



En cuanto a la línea defensiva, el hombre de Red Bull Racing no escatimó ni un solo segundo para seleccionar a los mejores. No conformó una línea ni con 3 o 4, sino que decidió colocar un total de 8 defensas: “Tenemos que construir la defensa… Empezaremos con el ministro de defensa (haciendo referencia a su compañero de equipo, el mexicano Sergio Checo Pérez) en el medio”.

En la defensa el piloto neerlandés colocó a Carlos Sainz, Alex Albon, Nico Hulkenberg, Sergio Checo Pérez, Daniel Ricciardo, Oscar Piastri, Charles Leclerc y Lando Norris. Con la defensa ya conformada en su totalidad, el neerlandés decidió poner rumbo hacia el medio del campo: “Voy a poner a Fernando (Alonso) de mediocentro ofensivo y me estará asistiendo para que marque goles”.

Alonso el mejor jugador de fútbol de la Fórmula 1

Cabe destacar que cuando los pilotos de la Fórmula 1 han realizado partidos de fútbol entre ellos, Fernando Alonso siempre ha jugado en el centro del campo y ha sido un jugador que crea y reparte juego para sus compañeros de equipo, como lo hacían jugadores de la talla de Xavi, Iniesta, Andrea Pirlo y Xabi Alonso, todo para estar conectado de la mejor manera con el delantero que se encargue de anotar los goles y buscar la victoria del equipo.

No le tiene miedo a Messi y a la Argentina

“Finalmente, tenemos portero, ocho defensas, un centrocampista y un delantero. No necesitamos extremos, ni centrocampistas defensivos”, dejó bastante en claro ‘Mad Max’ entre risas. Le han cuestionado la calidad del equipo con un hipotético enfrentamiento contra la vigente campeona del mundo y ha respondido de manera hilarante.

“Si jugamos contra Messi sería duro, pero con ocho personas evitando el gol y Yuki en la portería estaríamos bien. Solo que Messi no podría chutar a la escuadra porque Yuki nunca llegaría”, ha concluido entre risas.

