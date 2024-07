Juan Rivera destapa qué le impidió ir a la develación de la estrella de Jenni

El productor Juan Rivera ha sido el blanco de especulaciones por su ausencia en uno de los momentos más importantes para su familia, la revelación de la Estrella en el Paseo de la Fama de su fallecida hermana Jenni Rivera. Y aunque hasta el momento se había mantenido hermético al respecto, finalmente rompió el silencio para destapar qué lo orilló a no asistir a dicho evento.

En entrevista con Marco Tapia para Dulce y Picante TV, el ex participante de “La Casa de los Famosos” explicó el motivo por el que no asistió al reconocimiento póstumo que la Diva de la Banda recibió el pasado 27 de junio.

De acuerdo con el cantautor, la invitación que se le extendió no incluía la presencia de su esposa e hijos: “Iba a estar yo solo, sin la gente que más quiero que es mi mujer y mis hijos. Entonces, opté por no causarle ningún inconveniente a nadie, por no sentirme incómodo yo.”

Además, Juan Rivera aseguró que una Estrella en el Paseo de la Fama no es la única manera en la que puede celebrar su legado: “Para honrar a mi hermana no lo tengo que hacer públicamente, lo puedo hacer de la manera que yo sienta que es la mejor manera”, indicó en el programa.

Para finalizar, el hermano de Lupillo Rivera desmintió que su ausencia haya sido una manera de “revelarse” contra su familia, por el contrario, prefirió darle todos los focos al reconocimiento que Jenni se volvió acreedora: “No lo hice con el afán de dañar a nadie”, informó.

Si bien Juan Rivera no se presentó a la ceremonia de develación, sí que se dio el tiempo de visitar la Estrella en compañía de su familia, así lo dejó ver a través de una publicación desde su perfil oficial en Instagram.

Los comentarios bajo el post mostraron opiniones divididas, pues mientras algunos condenaron su rechazo a la invitación, otros aplaudieron su decisión: “Que bueno que fuiste cuando sabias que era el tiempo perfecto de ir, así no vistes caras fruncidas por tu llegada” y “Que buena imagen, bien por ustedes por ir cuando les nació”, son ejemplos de dichas reacciones.