A un año de su coma inducido, Madonna reflexionó sobre la complicación de salud que puso su vida en riesgo

Hace un año, Madonna vivió una complicación de salud que casi le cuesta la vida. En ese momento, la reina del pop sufrió una infección bacteriana que la llevó a permanecer durante dos días en un coma inducido para poder recuperarse.

Ahora, la cantante de “Hung up” reflexionó el 4 de julio sobre el susto que pasó hace un año y agradeció por estar bien y tener salud.

“Hoy hace un año, acababa de llegar a casa del hospital después de sobrevivir a una enfermedad que amenaza la vida, apenas podía estar en mi patio trasero sosteniendo una bengala. Hice una recuperación milagrosa y tuve un año increíble. Gracias Dios. ¡La vida es hermosa!”, escribió la cantante de 65 años en una publicación en su cuenta de Instagram.

En marzo, Madonna le compartió a sus fanáticos durante un concierto cómo vivió esos días y les ofreció una mirada intima de la difícil experiencia y su proceso de recuperación, de acuerdo con Entertainment Tonight.

“Este espectáculo de cada noche no es tan duro para mí físicamente. Es duro para mí emocionalmente porque estoy contando la historia de mi vida. Llevo el corazón en la manga”, dijo la cantante. “Me he caído de muchos caballos y me he roto muchos huesos… pero nada puede detenerme”, agregó.

El 24 de junio de 2023, Madonna fue hospitalizada tras desarrollar una severa infección bacteriana, informó su representante Guy Oseary en un comunicado en Instagram en ese momento.

Su complicación de salud obligó a la cantante a hacer una pausa en el inicio de su gira Celebration World Tour, con la que celebra cuatro décadas de carrera artística.

Madonna vivió una experiencia paranormal mientras estuvo en coma

Madonna contó que durante el tiempo que estuvo en coma vivió una experiencia paranormal. Al despertar, la cantante dijo que su primera palabra fue “No” en respuesta a alguien más, pero no era alguien de su familia.

“Estoy bastante segura de que era Dios diciéndome: ‘¿Quieres venir? ¿Quieres subir conmigo? ‘No’”, dijo la intérprete de “Vogue”.

En su proceso de recuperación, Madonna ha enfrentado muchos retos. Desde la falta de energía hasta dificultades para caminar al patio de su casa para tomar sol. “Es algo extraño no sentir finalmente que tenía el control, y esa fue mi lección: dejarme llevar”, dijo.

La cantante aseguró que sus hijos fueron clave en su proceso de recuperación. Le dieron fuerza para continuar. “Mis hijos son lo que realmente me ayudó a salir adelante porque trabajaron muy duro. No quería defraudarles, así que me puse una fecha. Y esa fecha se hizo realidad”, afirmó.

Seguir leyendo: