Activistas de Texas expresan alivio por retirada de alambrada con cuchillas en la frontera

La Guardia Nacional de Texas inició el viernes el retiro de parte de la alambrada con navajas que había instalado en la frontera entre la ciudad texana de El Paso y la mexicana de Ciudad Juárez, que causó lesiones a miles de inmigrantes indocumentados que intentaban cruzarla.

Migrantes y activistas del lado mexicano expresaron su alivio por la medida, pero cuestionaron que se haga ahora, meses después de que el gobierno federal y la Corte Suprema exigieron remover la alambrada de púas y cuchillas.

“Podría ser un signo contradictorio, si inicialmente se puso la alambrada fue un signo evidente de evitar el flujo de migrantes, al menos dificultar más el flujo ilegal de migrantes. ¿Y a qué hora decide el Gobierno (texano) quitarlo?”, dijo el padre Juan Carlos López, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez.

La cerca de alambre empezó como una simple cerca de malla ciclónica a inicios de 2023 y, conforme aumentó el número de inmigrantes en la región, la Guardia Nacional de Texas le agregó espirales de metal con navajas para evitar que los migrantes cruzaran.

Texas comenzó a retirar la alambrada con cuchillas que lesionó a miles de inmigrantes. Crédito: Luis Torres | EFE

Albergues de Ciudad Juárez reportaron miles de migrantes lesionados, incluyendo mujeres y niños, por dichas navajas.

El religioso agregó que la barrera de navajas siempre fue calificada como “trato inhumano” del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, hacia los inmigrantes y que responde a la política de Estados Unidos, donde en noviembre hay elecciones presidenciales.

“Y ahora retirarla me parece que es algo que siempre se debió haber hecho desde un principio porque no es conveniente tratar así a los migrantes, pero me parece que algunos lo leerán como una facilidad de cruce y eso va a motivar el acercamiento o un flujo mayor de migrantes”, indicó.

Los hechos se dan tras la caída de más del 40% en arrestos de migrantes en su frontera sur que reportó el miércoles de la semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) , desde que el presidente, Joe Biden, firmó el 5 de junio la orden ejecutiva para restringir el asilo y agilizar las deportaciones.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expuso la semana pasada que los arrestos de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México han caído más del 72%, hasta 3,479 el 25 de junio, desde los 12,498 del 18 de diciembre, el punto más álgido del año pasado, gracias a la cooperación de su gobierno.

Con información de EFE

