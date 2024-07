Especialista en enfermedad de Parkinson se reunió en la Casa Blanca con el médico del presidente Biden

En el registro de visitantes que acuden a la Casa Blanca figura el nombre de Kevin Cannard, experto en la enfermedad de Parkinson del Centro Médico Walter Reed, quien se reunió con Kevin O’Connor, médico personal del presidente.

De acuerdo con información divulgada por el periódico The New York Post, el encuentro, donde también estuvieron presentes otras dos personas, una de ellas todavía no identificada, tuvo lugar en la clínica residencial de la Casa Blanca, el 17 de enero.

Otro de los participantes fue John E. Atwood, cardiólogo del Walter Reed.

En una entrevista concedida al citado diario neoyorquino, Ronny Jackson representante por Texas, y quien en el pasado fungió como médico de los presidentes Barack Obama y Donald Trump, señaló que la reunión pudo estar relacionada con el examen físico anual al que debe someterse como presidente Joe Biden, el cual semanas después —sin entrar en detalles— se anunció como positivo.

“Es muy probable que estuvieran hablando de Biden, pues debería tratar únicamente al presidente y a la primera familia”, expresó.

Joe Biden asegura que, pese a su accidentada participación en el debate presidencial, cuenta con la capacidad para seguir al frente del gobierno otros cuatro años. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

De acuerdo con reporte del médico Kevin O’Connor, en el examen físico de Joe Biden se incluyó una prueba neurológica donde quedó descartada la enfermedad de Parkinson.

Sin embargo, el republicano Ronny Jackson estima que, bajo órdenes de la primera dama de la nación, el médico podría estar ocultando una posible enfermedad que merma la condición del presidente.

“Creo que él y Jill Biden han liderado el encubrimiento. Kevin O’Connor es como un hijo para Jill Biden, ella lo ama. Es una locura. Kevin O’Connor estaba en ese trabajo el primer día de la administración Biden porque sabían que podían confiar en que Kevin diría y haría todo lo que fuera necesario decir o hacer y encubriría todo lo que fuera necesario encubrir. Él es parte de la familia Biden”, advirtió.

Aunque han pasado varios meses desde la visita del neurólogo a la Casa Blanca, el evento cobra relevancia ante la controversial participación del mandatario Joe Biden en el debate presidencial donde denotó una extraña debilidad al emitir sus comentarios e incluso por momentos se mostró distraído, situación aprovechada por sus detractores para respaldar las sospechas de que quizá su capacidad cognitiva se encuentre en declive.

