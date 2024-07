Karol G sube la temperatura al posar en bikini a bordo de un yate

Karol G sabe muy bien cómo sorprender a sus fans, y ahora lo hizo publicando en Instagram una colección de fotos que la muestran a bordo de un yate durante su estancia en Portugal. Ella lució al máximo su bronceado y sus tatuajes mientras usaba un bikini de hilos; las imágenes han obtenido hasta el momento más de cuatro millones de likes.

Karol G acapara las listas de éxitos con “Si Antes Te Hubiera Conocido”

En Lisboa, la cantante ofrecerá dos conciertos, el 7 y 8 de julio; después se tomará unos días de descanso para retomar la gira mundial Mañana Será Bonito con cuatro presentaciones en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España. El último show del tour será el 20 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil.

¿Karol G actuará en el Super Bowl 2025? Los rumores aseguran que sí

El más reciente sencillo de Karol, “Si Antes Te Hubiera Conocido”, ha tenido una gran aceptación del público, y ya ocupa el Top 10 en la lista Top Songs Global de Spotify. Ella no podía dejar de agradecer a sus millones de fans la preferencia por esa canción, y junto a otra colección de imágenes escribió: “Son tantas cosas tan bonitas las que me están pasando que a veces creo que mi corazón no va a aguantar, tanta emoción y gratitud ♥️ Con lo ocupado de los días se me van quedando muchas cosas por compartirles en medio de una realidad que todavía no asimilo…🥺 récords que se van sumando a la historia de mi vida y un sencillo que ustedes se están disfrutando y bailando tanto como me lo imaginé 🌴🌊☀️ Nunca voy a encontrar las palabras para agradecer ESE AMOR TAN GRANDE e infinito que me regalan”.

En su faceta de empresaria la cantante colaboró con su hermana Jessica en una línea de joyería con los dibujos que hizo para la portada de su álbum Mañana Será Bonito, y en Londres se abrió una tienda Pop-Up con todo tipo de mercancía promocional, como camisetas, chamarras, gorras y otras prendas.

Karol G quiere mucho a sus fans latinos, y en uno de sus conciertos en Alemania resaltó que todos ellos han hecho que se mantenga en lo alto de las listas de éxitos: “Por ahí he leído comentarios a veces, que dicen: ‘Claro, está llenando los lugares, está lleno de latinos, y los latinos ¿es que no somos gente o qué? Mi comunidad latina me tiene viajando por el mundo entero cumpliendo sueños”.

