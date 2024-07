César Huerta podría dejar la Liga MX por la Champions

La selección de México tuvo una mala participación en la Copa América 2024. Esta fue una oportunidad desperdiciada para que varios jugadores de la Liga MX se lucieran y pudieran ganarse la atención de clubes europeos. César Huerta, uno de los jugadores de la convocatoria, habría tenido la suerte de su lado.

El delantero de los Pumas de la UNAM ya era seguido con anterioridad por clubes del fútbol griego. El AEK de Atenas y Panathinaikos sonaban en los reportes del mexicano.

Sin embargo, luego de su corta participación en Copa América, el “Chino” tendría otras opciones de mayor peso. El atacante azteca jugó 2 partidos (84 minutos), y se puso en el radar de clubes de España, uno de ellos el Girona.

“César ‘Chino’ Huerta tiene sus días contados en la Liga MX (…) Rechazaron la primera (incluso del Espanyol), pero el club de Champions la mejoró mucho, difícil resistir. Pumas conserva un porcentaje para venta futura”, indicó el reporte del Diario Récord.

El Girona quedó en la tercera posición del fútbol español en la temporada pasada. Esta buena participación le permitió inscribir su nombre en la Liga de Campeones de la edición 2024-2025.

El negocio de la Liga MX

El fútbol mexicano es muy criticado por no darle salida a sus futbolistas por un precio moderado. De hecho, César Huerta no tiene una cláusula de rescisión y esto hace que su salida esté en las manos de los Pumas de la UNAM al momento de aceptar una oferta, o no, dependiendo de los intereses de la directiva.

“El Chino Huerta no tiene cláusula de rescisión con Pumas, por eso, la negociación es directa a convencer a Universidad. Ni el jugador ni su representante han negociado sueldo, les importó mucho que Girona juegue Champions League. Así sí que se vayan mexicanos a Europa”, agregó el portal.

César Huerta está valorado en $5.4 millones de dólares. Este es un riesgo muy alto que clubes como el Girona podría no asumir. El futbolista de 23 años es uno de los jugadores mejores valorados de la Liga MX.

