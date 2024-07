Cuatro mitos del ayuno intermitentes desmentidos por científicos

En un esfuerzo por aclarar la desinformación sobre el ayuno intermitente, investigadores de la Universidad de Illinois Chicago (UIC) han publicado un artículo que refuta cuatro mitos comunes sobre esta popular práctica de pérdida de peso.

La investigación difundida en la revista Nature Reviews Endocrinology, liderada por la profesora Krista Varady, se basa en una serie de estudios clínicos exhaustivos que desafían la creencia de que el ayuno intermitente puede causar problemas de salud significativos.

El ayuno intermitente permite a las personas alternar entre períodos de consumo de alimentos y ayuno, ha ganado popularidad por su simplicidad y eficacia en la pérdida de peso. Sin embargo, persisten cuatro preocupaciones principales: que conduce a una mala alimentación, que puede causar trastornos alimentarios, que provoca pérdida de masa muscular magra y que afecta negativamente las hormonas sexuales.

Krista Varady, quien ha dedicado dos décadas al estudio del ayuno intermitente, sostiene que la mayoría de las preocupaciones se basan en opiniones personales y no en evidencia científica. “Me preguntan constantemente si estas dietas son seguras. Existe mucha desinformación que no está respaldada por la ciencia”, afirma Varady.

1. La calidad de la dieta

Uno de los principales mitos es que el ayuno intermitente lleva a una mala alimentación. Los investigadores de la UIC han demostrado que este no es el caso. Mediante estudios detallados, encontraron que la ingesta de nutrientes como azúcar, grasas saturadas, colesterol, fibra, sodio y cafeína no varía significativamente durante los períodos de ayuno comparado con los períodos de alimentación normal. Además, los porcentajes de energía consumida en forma de carbohidratos, proteínas y grasas permanecen constantes, indicando que el ayuno no compromete la calidad de la dieta.

2. Trastornos alimentarios

Otra preocupación es que el ayuno intermitente podría desencadenar trastornos alimentarios. Sin embargo, los estudios revisados no encontraron evidencia de que los participantes desarrollaran trastornos alimentarios debido al ayuno.

Los estudios excluyeron a personas con antecedentes de trastornos alimentarios, y los investigadores recomiendan que aquellos con tales antecedentes no practiquen el ayuno intermitente. También se aconseja a los pediatras monitorear a los adolescentes obesos que inicien el ayuno, debido al riesgo elevado en este grupo de desarrollar trastornos alimentarios.

3. Masa muscular

La pérdida de masa muscular magra es otro mito ampliamente difundido. Los estudios revelaron que la cantidad de masa muscular magra perdida es similar tanto en aquellos que pierden peso mediante el ayuno como en aquellos que lo hacen con dietas tradicionales.

Los investigadores también sugieren que el entrenamiento de resistencia y un aumento en la ingesta de proteínas pueden mitigar la pérdida de masa muscular magra durante el ayuno.

4. Hormonas sexuales

Se ha especulado que el ayuno intermitente podría afectar negativamente las hormonas sexuales, lo que tendría implicaciones para la fertilidad y la libido. No obstante, los estudios indicaron que hormonas clave como el estrógeno y la testosterona no se ven afectadas por el ayuno. Esta conclusión aporta tranquilidad a aquellos preocupados por los posibles efectos secundarios hormonales del ayuno intermitente.

La investigación de la UIC proporciona una base sólida para considerar el ayuno intermitente como una opción segura y eficaz para la pérdida de peso. Al desmentir estos mitos, se espera que tanto los médicos como el público en general reconsideren sus percepciones sobre el ayuno intermitente y se basen en evidencia científica al tomar decisiones sobre su salud.

Krista Varady y su equipo continúan su investigación, explorando los efectos a largo plazo del ayuno intermitente y su potencial para mejorar diversos aspectos de la salud metabólica. Con estos hallazgos, los investigadores de la UIC esperan reducir la desinformación y promover una comprensión más clara y precisa de los beneficios y limitaciones del ayuno intermitente.

