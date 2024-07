La Opinión Hoy: Asada Fest, México en un taco

El próximo 13 de julio en la ciudad de Los Ángeles se llevará a cabo Asada Fest, el evento que es la visita obligada para los entusiastas de la comida, los aficionados a la cultura y cualquiera que busqué divertirse disfrutar y explorar los vibrantes sabores de México.

En este se podrán encontrar una gran variedad de deliciosos platillos que resaltan las ricas tradiciones culinarias de la cocina mexicana, con los chefs famosos por sus excepcionales habilidades culinarios así como sus contribuciones únicas al mundo de la gastronomía, hoy nos acompañó la chef Claudette Zepeda, oriunda de San Diego, California ,y que es una de las anfitrionas de Asada Fest.

¿Cómo nació tu pasión por la cocina y la experiencia que has ganado en el ámbito gastronómico?

Claudette Zepeda: “Yo siendo la niña de la frontera, nací en San Diego, pero crecí entre Tijuana y Guadalajara, entonces siempre teniendo un pie en cada país, aparte de que también vengo de una familia no nada más de comelones, pero vengo de una familia de empresarios en la gastronomía, entonces desde que pude alcanzar una mesa crecí en el restaurante de mi tía en Guadalajara que era de pozole, fue un restaurante de antojitos jaliscienses y yo subconscientemente yo quería ser abogada toda mi infancia y hasta mi adolescencia, pero su subconscientemente fui grabando memorias de restaurantes y del ambiente que da un restaurante”.

“Desde los 16 estoy ganando dinero en restaurantes, he trabajado de todas las posiciones pero creo que fue mi escuela de ser chef, he trabajado de repostera, he trabajado de carnicera, de chef de cocina, el jefe de cocina y ahora gracias a Dios estoy como empresarial de mis propias marcas, de mí taquería con mi nombre en Nashville y he podido hacer un nombre y una carrera muy bonita a través de lo que empezó con un plato de pozole”.

