Una modelo acusa a Kanye West de enviarle mensajes “inapropiados”

La modelo Mikaela Lafuente, de 22 años, acusó al rapero Kaye West de enviarle mensajes directos a través de Instagram hace varios meses, algo que calificó como “inapropiado”, pues considera que el artista es muy mayor para ella.

Lafuente, quien tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de esa red social (donde modela bikinis y trajes de baño), dijo que en marzo comenzó a recibir mensajes de West (también conocido como Ye). Al principio pensaba que se trataba de una cuenta falsa, pero ella y su novio Bryce Hall se dieron cuenta de que no era así.

“Fue divertido”, dijo Mikaela. “Bryce y yo estábamos en Las Vegas y estaba revisando mis mensajes directos en Instagram y vi ese mensaje de Kanye West. El mensaje fue bastante extraño, ya que nunca antes había hablado con él ni lo había visto en persona”. El rapero la invitaba a “pasar el rato” y escuchar su nuevo álbum.

La modela desaprueba completamente las acciones que hizo West, quien está casado desde 2022 con la arquitecta Bianca Censori. “No creo que sea aceptable enviar mensajes a otras mujeres cuando estás casado. No es aceptable y es algo que defenderé por siempre. Crecí con toda mi familia estando con sus parejas para siempre y esto es lo que quiero para mi relación. La monogamia es lo que se acepta y el engaño es inaceptable. Tal vez él y su esposa tengan un acuerdo y Bianca lo sepa y le parezca bien, pero nunca lo sabremos”.

Hasta el momento Kanye West no ha hecho comentarios acerca de los mensajes que le envió a Mikaela Lafuente. Su álbum Vultures 1, parte de una trilogía, fue lanzado el 10 de febrero, pero el segundo volumen no ha salido a la venta. La modelo declaró que casi no conoce la música del rapero, y que sólo lo relaciona con la marca Yeezy y con Kim Kardashian, su ex esposa.

