La Opinión Hoy: Caucus Hispano del Congreso apoya a Biden

En medio de un movimiento en el Congreso para sumar voces en contra de la campaña de reelección del presidente Joe Biden, el Caucus Hispano del Congreso (CHC, en inglés) confirmó su respaldo al mandatario y a la vicepresidenta Kamala Harris.

“Apoyamos al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris”, dijo una declaración conjunta de la presidenta del CHC, Nanette Barragán (California), y el vicepresidente del grupo, el senador Adriano Espaillat (Nueva York).

“Caucus Hispano hace un fuerte respaldo al presidente Joe Biden y a la vicepresidencia Kamala Harris, eso es importante señalarlo, porque van en fórmula justamente para la reelección. Caucus es digamos oficialmente como grupos, pues lo están respaldando y varios miembros, incluso congresistas latinos, se han expresado para que se mantenga él como el candidato del partido demócrata y por supuesto es un espaldarazo importante para él”, explicó Jesús García, especialista en política, migración y asuntos nacionales de La Opinión,

Agregó que “ es un apoyo conjunto, ellos van en fórmula, es muy impórtate señalarlo al ir en fórmula pues y hay también una situación importante, cuando la previa campaña inició y para la actual administración siempre se manejó Biden-Harris, nunca solamente Biden, entonces ellos siempre respaldaron conjuntamente a ambos para una reelección y de hecho la campaña es Biden-Harris por eso los mencionan, entonces sí hay un intención por supuesto de algunos grupos de señalar que es Kamala Harris la que debería de ser la candidata presidencial, pero pues ella no se ha expresado al respecto y dudó realmente que eso pueda ocurrir por diversos motivos, hay varios aspectos que se están contemplando del partido demócrata y ella no tiene necesariamente el respaldo digamos unánime que se podría tener, no digo que no lo pueda tener pero en este momento no hay un llamado unánime para que ella justamente pueda hacer la candidata presidencial, entonces eso es importante señalarlo, es un respaldo pues sí para el presente Biden porque bueno está recibiendo críticas por su estado de salud”.

