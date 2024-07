People En Español da a conocer la lista “Los 50 Más Bellos 2024”

La revista People En Español se distingue por dar a conocer cada año el listado de “Los 50 Más Bellos”, en el que se incluyen cantantes, actores y actrices. Acaba de darse a conocer la edición 2024, y engalanan la portada Christian Nodal, la reguetonera Natti Natasha, el actor Rafael Amaya y la conductora Clarissa Molina.

Nodal, quien ha estado muy de moda este año tanto por sus éxitos musicales como por su vida personal, sacó su faceta de modelo en una espectacular foto y comentó: “No tengo una carrera tan grande, no tengo una carrera tan corta; pero tengo un público que me ama, un público fiel que me sigue, que está para mí”.

Este año el concepto de la publicación fue dividir a los famosos en cuatro grupos: “Nuevos aires”, “Sin fronteras”, “Pantalla chica, grandes estrellas” y “A su ritmo”. En el primer listado destacan Ricky Martin (en el primer lugar), Adamari López (lugar 2), Maripily Rivera (en el cuarto) y Chiquis (en el octavo).

En el segundo apartado algunos de los famosos incluidos son Michelle Galván (en el primer puesto), Marjorie de Sousa (segundo lugar), Sebastián Rulli (5), Daniel Elbittar (6), Irina Baeva (8) y Carmen Villalobos; esta última ha tenido una gran exposición gracias a su trabajo como conductora en el programa “Top Chef VIP”: “Estoy amando cada cosa que me está sucediendo en este momento y no lo cambio por nada del mundo”.

En cuanto a la sección “A su ritmo”, está conformada por exitosos intérpretes. Don Omar es el número 1, Carín León el 2 y Karol G el 3. También destacan el reguetonero Maluma en el cuarto puesto y Peso Pluma en el 9. Recientemente el intérprete de corridos tumbados dijo al diario El País lo siguiente: “Soy parte de la revolución musical mexicana, como Pancho Villa o Porfirio Díaz en la Revolución mexicana”.

Finalmente, entre los más bellos de la sección “Sin fronteras” destaca en el número 1 la actriz Adria Arjona (hija del cantante Ricardo Arjona), Eiza González en el sexto lugar, Anitta en el séptimo y Sofía Vergara en el octavo. People En Español destacó que 2024 es un año en el que se celebra la belleza que se ve, pero sobre todo, la que se refleja desde adentro.

