Adamari López y La Chiquibaby hablan de su amor de amigas y posan juntas para People en Español

A pesar de que la televisión las unió y ya no están ahí, no las separó. Las ex conductoras del programa Hoy Día, la Chiquibaby y Adamari López, no solo están unidas por la profesión y por la amistad, sino también en la nueva portada de los 50 Más Bellos de People en Español. View this post on Instagram A post shared by People en Español (@peopleenespanol)

La revista latina le realizó una sesión de fotos a todos los participantes, por supuesto, en esta edición, pero se decidieron en hacer la portada tanto con la mexicana como con la puertorriqueña, que hasta hace nada trabajaron juntas y que veíamos todas las mañanas por las pantallas de Telemundo. La Chiquibaby y Adamari López estuvieron en un vivo en Instragram y ofrecieron una entrevista muy divertida a People en Español.

En la conversación hablaron de cómo se han complementado una a la otra. La Chiquibaby, por su parte, habló de toda la trayectoria y de la experiencia que implica para ella tener una amiga como Adamari López. La boricua habló de cómo el conocimiento y preparación profesional de su compañera la ha ayudado también. Lo más importante, ambas dejaron claro la importancia que han tenido en momentos claves en sus vidas.

Adamari López y La Chiquibaby, ¿Proyectos en puerta?

Mientras comenzaban la entrevista sobre la portada de los 50 Más Bellos de People en Español, Adamari y la Chiquibaby comentaron sobre sus estados de: “Desempleadas” y hasta se pasaron irónicamente y con el humor que las caracteriza por la marca OnlyFans.

Por supuesto, hablaron de si venían proyectos, cosa que no dejaron muy claro, pero qué se puede presumir porque el talento que tienen ambas y la experiencia no es poca. People además indagó sobre si Adamari volvería o no a las telenovelas y, para sorpresa de muchos, a la Chiquibaby le hicieron la misma pregunta.

Ambas estarían dispuestas, sin embargo, hoy en día cada una tiene sus propias condiciones. “La vida tiene etapas. Así como las telenovelas. Tuve excelentes jefes y agradecimiento. Hoy en día estoy disfrutando…”, dijo la también actriz de “Amigas y Rivales”.

“Hoy ya me lo pensara todo un poco mejor antes aceptar… Quiero estar en proyectos que me hagan crecer, que me representan un reto…”, dijo la locutora y periodista.

Adamari y Chiquibaby, una relación de amor

En la entrevista también pudieron hacerse bromas a una a la otra. Hablaron de cómo la Chiquibaby cree que calza una talla más grande que Adamari López y como eso genera un chiste entre ambas. Además, la ex de Toni Costa le dijo unas muy lindas palabras de amor a quien hoy en día es una de sus mejores amigas en Miami.

“El amor no es solo en una relación de pareja, también en una relación de amigas que se respetan y se admiran”. No cabe duda que estas mujeres son un digno ejemplo de mujeres luchadoras, madres trabajadoras y dignos ejemplos de mujer latina. Adamari López junto a la Chiquibaby. Foto: Mezcalent.

