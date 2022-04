Adamari López y la Chiquibaby se disfrazan de Selena y le rinden tributo en Hoy Día

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de la entrevista exclusiva e impactante que dieran Toni Costa y Evelyn Beltrán, Adamari López y la Chiquibaby vuelven a ser tendencia en las redes sociales por disfrazarse de Selena Quintanilla y rendirle un pequeño tributo en el show de Telemundo, Hoy Día.

Con el típico traje morado de Selena, Adamari López usó una peluca oscura y larga y dejó ver sus dotes actriz. Obviamente cantó y bailó al ritmo de La Reina del Tex Mex, Selena Quintanilla. La Chiquibaby usó un vestido blanco y cabello oscuro con un típico peinado alto de Selena. Hoy Día cubrió los 25 años de estrenarse la película que catapultó a Jennifer López como una gran estrella. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

Adamari López le cantó a Nacho Lozano “Como la Flor” y todo el equipo de producción y camarógrafos en el set de Hoy Día no pararon de reír y pasar un buen rato. Lo mismo hizo la Chiquibaby, quien no se quedó atrás y dio “el todo por el todo” en su performance. Por supuesto, los cuerpazos de ambas quedaron evidenciados con estos trajes. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

Luego de la entrevista que concediera Toni Costa al lado de su novia Evelyn Beltrán a la periodista Mandy Fridmann, Adamari López no ha hecho ningún comentario al respecto. En la misma el bailarín español y la modelo mexicana confirmaron que nunca hubo infidelidad. También hablaron de qué admiran el uno del otro y cómo piensan contarle de su relación a sus hijos. Esta sería la primera vez que la estrella de Mira Quién Baila habla honesta y abiertamente de su relación. Video tomado de Las Top News.

