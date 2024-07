Sharon Stone perdió $18 millones de dólares tras sufrir un derrame cerebral

Sharon Stone concedió una entrevista a The Hollywood Reporter, revelando que perdió todos sus ahorros en 2001, luego de sufrir un derrame cerebral por el cual casi muere. Todo eso la hizo reflexionar y tener un distinto enfoque de las cosas negativas. Ahora asegura que vive tranquila.

La actriz de 66 años comentó que durante su recuperación perdió $18 millones de dólares: “Mucha gente se aprovechó de mí en ese tiempo. Tenía ese dinero ahorrado debido a mi éxito, pero cuando revisé de nuevo mi cuenta de banco, ya no había nada. Mi refrigerador, mi teléfono, todo estaba a nombre de otras personas. Tenía cero dinero”.

La hemorragia en el cerebro de Stone duró seis días. Pasó ocho meses en cama y siete años recuperándose; durante dos de ellos no pudo leer, pero también considera que tuvo una experiencia personal extrema. “Un monje budista me dijo que yo misma había reencarnado en mi cuerpo. Tuve una experiencia mortal y después me revivieron. En mi cabeza, mi cerebro no se encontraba en el mismo lugar. Y mientras eso sucedía, todo cambió. Mi sentido del olfato, mi vista, mi tacto. Mucha gente pensaba que iba a morir”.

Poco a poco, la actriz optó por no darle tanta importancia a las cosas materiales. “Decidí estar presente y dejar ir. Decidí no aferrarme a estar enferma, o a cualquier amargura o enojo. Si tú muerdes la semilla de la amargura, ésta nunca te abandona. pero si tú mantienes la fe, aun si esa fe es del tamaño de una semilla de mostaza, sobrevivirás. Así que ahora vivo para gozar. Vivo para el propósito”.

El 19 de julio Sharon Stone recibirá un premio por su trayectoria en el Festival de Cine de Taormina, Italia. Ella tiene en su cuenta de Instagram más de tres millones de seguidores, y ahora los complació con una fotografía en la que aparece en topless y presumiendo su bronceado. Ella escribió junto a la imagen el mensaje: “A veces simplemente paso de la piscina a pintar”.

