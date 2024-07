FIAT cumple 125 años honrando el pasado y abrazando el futuro

En un evento lleno de historia y visión de futuro, FIAT celebró su 125 aniversario en el emblemático edificio Lingotto de Turín.

La celebración, titulada “Smiling to the Future”, no solo homenajeó la rica historia de la marca, sino que también marcó el inicio de una nueva era en la industria automotriz.

La presencia de figuras destacadas del ámbito político italiano, la prensa internacional y altos directivos de Stellantis subrayó la importancia del evento, donde se presentaron los planes de futuro de FIAT y se rememoraron sus logros pasados.

El discurso de apertura estuvo a cargo de John Elkann, presidente de Stellantis, quien recordó los humildes comienzos de FIAT en 1899. “FIAT nació de la pasión por el progreso”, señaló Elkann. “Durante 125 años, hemos trabajado incansablemente para brindar libertad de movimiento con estilo y funcionalidad a millones de personas alrededor del mundo”.

Elkann agradeció a todos los que han sido parte de este viaje, desde empleados hasta clientes leales, y expresó su confianza en que la marca continuará prosperando bajo el paraguas de Stellantis.

Carlos Tavares, CEO de Stellantis, también tomó la palabra para celebrar el legado de FIAT. “Es un honor estar aquí en la casa de FIAT para celebrar 125 años de historia”, dijo Tavares. “FIAT no solo es una marca icónica dentro de Stellantis, sino que también lidera mercados clave en todo el mundo. Estamos comprometidos a continuar ofreciendo movilidad limpia, segura y asequible a nuestros clientes”.

Tavares destacó el papel crucial de FIAT en la estrategia global de Stellantis y su enfoque en la sostenibilidad y la innovación.

Olivier Francois, CEO de FIAT y CMO de Stellantis, enfatizó la relevancia social de FIAT a lo largo de los años. “FIAT ha sido sinónimo de relevancia social, adaptándose siempre a las necesidades de nuestros clientes”, afirmó Francois. “Desde vehículos urbanos asequibles hasta modelos familiares y comerciales, FIAT ha sabido ofrecer soluciones que facilitan la vida diaria”. Francois presentó el Grande Panda, el nuevo modelo global que simboliza el inicio de una nueva generación de vehículos FIAT diseñados para un mercado global.

El Grande Panda, desarrollado sobre la base de diseño italiano, plataforma global y relevancia local, es el primer miembro de una nueva familia de vehículos que FIAT planea lanzar en la próxima década.

Con su estilo inspirado en el icónico Panda de los años 80, el Grande Panda combina sostenibilidad, inclusión y belleza. Equipado con una batería de 44 kWh y un motor eléctrico de 83 kW, ofrece una autonomía de más de 320 kilómetros, ideal para el uso urbano y viajes cortos.

El evento también incluyó la inauguración de la nueva exposición del museo Casa FIAT, un proyecto en colaboración con la Pinacoteca Agnelli.

Fiat Grande Panda. Crédito: Fiat. Crédito: Cortesía

a exposición ofrece un recorrido interactivo por la historia de FIAT, destacando momentos clave como la producción del Fiat Nuova 500 y el Panda, y celebrando la conexión de la marca con Turín.

Los visitantes pueden sumergirse en áreas temáticas que exploran el diseño automotriz, la arquitectura y la sociedad, todo centrado en el legado de FIAT.

Las festividades concluyeron con un desfile de vehículos FIAT clásicos y contemporáneos en la legendaria pista del Lingotto.

Este desfile no solo mostró el patrimonio tecnológico e histórico de la marca, sino que también simbolizó la continuidad del espíritu innovador de FIAT hacia el futuro.

Con el Grande Panda y otros modelos en desarrollo, FIAT se prepara para enfrentar los desafíos de la movilidad del siglo XXI, manteniendo su esencia italiana y su compromiso con la innovación.

La celebración del 125 aniversario de FIAT no solo honró su pasado, sino que también reafirmó su visión de un futuro brillante y lleno de posibilidades.

FIAT: Un viaje de 125 años

El 11 de julio de 1899, en Turín, se firmaron los estatutos de la Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili – Torino, dando origen a FIAT.

Desde entonces, la marca ha producido millones de automóviles, y un firme hilo conductor conecta su pasado con su presente y su futuro: una manera específica de entender el automóvil que distingue a la marca a escala mundial y que ha dado lugar a productos que simplifican la vida cotidiana y alegran las calles de todo el mundo.

El evento del 125 aniversario estuvo protagonizado por el Fiat Grande Panda, el nuevo modelo global que dará el pistoletazo de salida a la nueva era de la marca italiana y el primero de una nueva generación de vehículos FIAT.

En el acto se divulgaron las primeras imágenes reales de otros dos modelos de la nueva familia global, un SUV y un fastback, que fueron anticipados el pasado mes de febrero como conceptos y que, en estos momentos, se encuentran en una fase avanzada de desarrollo con su lanzamiento previsto para los próximos años.

Las celebraciones de Turín concluyeron con un impresionante desfile de vehículos FIAT clásicos y contemporáneos que, divididos en grupos, ejemplares icónicos, autos urbanos, vehículos compactos, familiares y comerciales ligeros, se exhibieron en la legendaria pista del edificio Lingotto para mostrar el patrimonio tecnológico e histórico de la marca.

Desde el principio, FIAT ha demostrado una fuerte propensión a la internacionalidad, con modelos producidos en todo el mundo, pero, al mismo tiempo, manteniendo su corazón y su alma en la capital piamontesa, lugar donde fue fundada la compañía.

Hoy, con el Grande Panda, llega una nueva época para FIAT, que se caracterizará por la inclusión, el ingenio, el estilo italiano y el espíritu global.