La tía de Sabrina Carpenter es la actriz que da voz a Bart Simpson

Los fans de la serie de dibujos animados “The Simpsons” investigan hasta el más mínimo detalle relacionado con el contenido de la misma, y ahora la actriz Nancy Cartwright, que durante 35 años ha dado voz al personaje Bart Simpson, confirmó que es tía de la cantante Sabrina Carpenter.

En sus cuentas de Instagram y TikTok Cartwright compartió un video en el que aparece leyendo la pregunta que le envió un fan: “¿Tu sobrina es Sabrina Carpenter?, a lo que ella responde: “Sí, absolutamente. ¿No es asombroso? Lo es, cuando te das cuenta de que alguien -tal vez me conozcas desde hace poco tiempo, he hecho la voz de este niño de 10 años durante más de 35, y algunos de ustedes, por menos tiempo que eso- descubre que yo tengo relación con esa superestrella. (Sabrina) es bastante increíble”.

Carpenter (quien también es actriz) actualmente acapara las listas de éxitos con canciones como “Feather” y “Espresso”, pero hace tres años habló acerca de su famosa tía: “Toda mi vida eso ha sido lo mejor del mundo para mí. Ni siquiera me permitían ver el programa hasta que fui un poco mayor, pero sí. (Nancy) es una mujer de muchos talentos. Ella no es sólo Bart, y siempre me deja boquiabierta”.

Sabrina también dijo que Nancy (quien es hermana de su papá) a veces aprovechaba su trabajo en “The Simpsons” para obtener algunos beneficios: “No lo hacía todo el tiempo, pero hubo un par de ocasiones en las que no pudimos conseguir una mesa en un restaurante y ella dijo… ‘Oye, soy Bart Simpson. ¿Qué diablos está pasando?'”

Nancy Cartwright siempre ha apoyado la carrera de Sabrina Carpenter, y hasta ha compartido videos de sus primeras presentaciones. La cantante recientemente dio a conocer que el 23 de agosto lanzará su sexto álbum, Short N”Sweet. En cuanto a su más reciente sencillo, “Please Please Please”, ocupa esta semana el sexto lugar en la lista Hot 100 de Billboard.

