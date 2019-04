Joven millonario chino gasta $2,600,000 dólares en una obra de arte inspirada en The Simpsons

View this post on Instagram

KAWS #basel #hongkong #baselbasel #artbasel #baselhk #artbaselhk #art #sothebys #christies #drawling #artbaselhongkong #artcentral #artcentralhk #comtemporaryart #drawling #artwork #artist #contemporaryart #vip #contemporaryartwork #contemporaryartcurator #contemporaryartcollector #contemporary_art #contemporarypainting #contemporaryartgallery #contemporaryartists #アート #現代アート #香港 # #sothebys #kaws