Sobrino de Caro Quintero pierde batalla legal y podrá ser extraditado a Estados Unidos

Uno de los mayores temores de los narcotraficantes mexicanos es ser extraditados a Estados Unidos, en donde podrían pasar el resto de sus vidas tras las rejas.

Es por ello que cuando un capo de la droga que es requerido por el gobierno estadounidense es capturado, emprende una batalla legal para evitar a toda costa su traslado.

Esto fue lo que realizó Rodrigo Omar Páez Quintero, alias “El R” e identificado como sobrino de Rafael Caro Quintero, quien tramitó un amparo para evitar su extradición, pero este fue rechazado por un tribunal federal.

De acuerdo con la defensa del delincuente, “es un hecho notorio las múltiples violaciones sistemáticas a los derechos humanos que sufren los mexicanos que se encuentran sujetos a un proceso penal o cumpliendo una pena de prisión en Estados Unidos de América”, por lo que pidió negar la extradición.

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal autorizó la extradición a #EUA de Rodrigo Omar "El R" Páez Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero y presunto líder del Cártel de Caborca; lo solicitan por delitos contra la salud y asociación delictuosa pic.twitter.com/etNxHuqMua — Azucena Uresti (@azucenau) July 10, 2024

Sin embargo, el juez penal Juan Mateo Brieba de Castro, declaró infundado dicho argumento por resultar genérico, “sin que el quejoso exprese de manera concreta y fundada los motivos por los que se puede inferir de manera razonable que su vida o integridad corren peligro”.

“El R” también planteó que no debía ser entregado porque Estados Unidos no presentó en su petición de extradición las autorizaciones judiciales para intervenir su teléfono. No obstante, en el expediente sí aparecen las transcripciones de las conversaciones interceptadas.

Esta decisión da luz verde para que Páez Quintero, quien se encuentra en prisión desde abril de 2023, pueda ser extraditado.

Detenido en la ciudad de Zapopan, Jalisco, “El R” era el líder del Cártel de Caborca tras la captura de su tío Rafael Caro Quintero. Dicho grupo criminal asentado en el estado de Sonora busca el control en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Esto lo ha llevado a tener varios enfrentamientos con células ligadas a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, mejor conocidos como Los Chapitos, quienes también intentan controlar el territorio.

Sigue leyendo:

– Incautan dos toneladas de cocaína al cártel de Caro Quintero en el norte de México.

– Cae Rodrigo Páez, “El R”, sobrino de Caro Quintero, en operativo en México.