Susana Zabaleta destapa por qué no quiere volver a trabajar con Eduardo Yáñez

La cantante y actriz Susana Zabaleta cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento que la ha llevado a participar en diversas producciones y compartir pantalla con innumerables estrellas. Tal fue el caso de su papel de villana en el melodrama “Fuego en la Sangre”, lo que la llevó a grabar escenas con su protagonista Eduardo Yáñez.

Fue en una reciente entrevista que la famosa recordó su paso por dicha telenovela, así como su experiencia al trabajar junto al galán de telenovela. Sin embargo, dejó a más de uno con la boca abierta al revelar que no todo fue color de rosa durante las grabaciones.

De acuerdo con Susana Zabaleta, sus escenas “de amor” con Yáñez no fueron del todo agradables debido a que aparentemente olía “feo”.

“A mí lo único que me molestaba era que no se ponía desodorante y cuando eran las escenas de amor entonces hacías ‘iugh, ay no mam*s'”, declaró la famosa durante una entrevista en el canal de Youtube “Michismecito”.

Una vez entablada una amistad, el propio Eduardo Yáñez confesó a Zabaleta que no usaba productos antitranspirantes: “Entonces me vio y me dijo, ‘Perdón, es que no uso desodorante’ y le dije ‘Si no me dices no me había dado cuenta… Es cómo los que no se ponen condón, mejor no'”, contó.

A pesar de esta situación, la estrella de la pantalla chica expresó que mantiene una relación cautelosa con el histrión, basada en el respeto, pues conoce que cuenta con un temperamento fuerte.