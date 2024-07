El ganador de $1.13 mil millones de dólares de Mega Millions todavía no reclama su premio

Se estima que la probabilidad de ganar el premio mayor de Mega Millions es de 1 entre 302 millones. Que este supere los miles de millones incrementa las probabilidades. De lo que definitivamente no hay matemática calcule que alguien rompa con todas estas estadísticas y todavía no reclame su premio, tal como está sucediendo con un posible residente de New Jersey que ganó los $1.13 mil millones de dólares de esta lotería y aún no va a la oficina estatal por su dinero.

Se sabe que en marzo de este año, una licorería en New Jersey vendió el boleto ganador de Mega Millions de $1,130 millones de dólares. Informan los funcionarios de la Lotería del estado que nadie se ha acercado a reclamar este premio, a cuatro meses del sorteo.

“El premio mayor de Mega Millions de $1.13 mil millones del martes 26 de marzo, que fue ganado con un solo boleto en Neptune, Nueva Jersey, sigue sin reclamarse en este momento“, comentó la Lotería de Nueva Jersey en un comunicado del martes, mientras daba a conocer a otro gran ganador de $221 millones de dólares de Powerball.

Este premio es el quinto más grande en la historia de Mega Millions. Los números del billete ganador fueron 7, 11, 22, 29, 38 y la bola Mega dorada fue el 4.

La licorería ShopRite en la Ruta 66 en el condado de Monmouth también se llevó un jugoso bono de $30,000 dólares por vender el boleto.

El boleto tiene un valor en efectivo de $537.5 millones de dólares, si es que el ganador decidiera obtener el dinero en una sola exhibición, aunque también puede optar por el premio completo en 30 pagos anuales.

La Lotería de New Jersey recomendó que el ganador desconocido “firme el boleto, haga copias, contacte a asesores profesionales y financieros” y los llame para presentar un reclamo. Es importante llevar a cabo estas recomendaciones, porque la persona que llegue con el boleto original, haya sido o no quien lo haya comprado, es a quién se le entregará el premio.

Por ley, a los ganadores de Garden State se les permite permanecer anónimos. No obstante, aquellos que ganen más de $600 dólares deben proporcionar su identidad a los funcionarios de la lotería para poder reclamar su premio.

Los funcionarios de la lotería también comparten la identidad del ganador con las agencias estatales para garantizar que se revisen los reclamos en busca de “obligaciones impagas”, como manutención infantil, préstamos e impuestos atrasados.

Van cuatro meses. El ganador tiene hasta un año después del sorteo para reclamar su premio, así que todavía tiene tiempo para seguir las anteriores recomendaciones e ir tranquilo por su dinero.

