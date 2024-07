Exasesor presidencial afirma nunca haber visto un camino tan sombrío para Biden como el actual

Doug Sosnik, quien fungió como asesor presidencial durante la administración de Bill Clinton, reconoció que nunca había visto un panorama tan complicado para Joe Biden en su etapa como mandatario de la nación y da por hecho que los demócratas perderían la Casa Blanca en caso de no obligarlo a retirarse de la carrera electoral.

A partir de su terrible actuación en el debate presidencial donde se enredó entre sus pensamientos y por momentos hasta se mostró ausente frente a los millones de estadounidenses que lo observaban frente al televisor, el demócrata de 81 años ha ido cometiendo más errores en actos públicos con repercusiones bastantes preocupantes.

Al interior del Partido Demócrata se encendieron las luces de alarma al atestiguar que donantes importantes manifestaron dejar de brindar donativos hasta que no se retirara Biden de la campaña en busca de la reelección, posicionamiento al que sumaron varios políticos e incluso celebridades como el actor George Clooney.

En un artículo de opinión publicado en el diario New York Times, Doug Sosnik, exdirector político de Bill Clinton, sostiene que el actual presidente de la nación ingresó a un terreno muy hostil para sus aspiraciones de continuar vigente en la política.

“El presidente Biden ha pasado gran parte de 2024 con un camino más difícil que Donald Trump para ganar un segundo mandato presidencial en noviembre, pero por razones que se han vuelto muy obvias, ese camino prácticamente ha desaparecido.

Si las tendencias actuales continúan, Trump podría lograr una de las victorias presidenciales más decisivas desde 2008“, escribió.

Joe Biden se niega a aceptar que ya no tiene el mismo vigor que le permitió ganar las elecciones hace cuatro años. (Crédito: Susan Walsh / AP)

Bajo la perspectiva del experimentado estratega demócrata el gran problema de Biden radica en que los ciudadanos están preocupados por su avanzada edad y de ver cómo, día tras día, se incrementa la cantidad de miembros de la Cámara de Representantes que le exigen renunciar a su campaña.

“Nunca he visto un panorama tan sombrío en el Colegio Electoral para Biden: no solo se enfrenta a la pérdida de estados en disputa que ganó en 2020, sino que también corre el riesgo de perder estados tradicionalmente demócratas como Minnesota y New Hampshire, donde ganaron Hillary Clinton y Obama“, advirtió.

El asesor presidencial tiene claro que el tiempo ya es un factor que juega en contra de Biden a quien le recomienda retirarse para ver si alguien en mejor momento logra sacar el barco a flote en favor de los demócratas.

“Las encuestas actuales muestran que está cinco puntos por detrás de Trump en Pensilvania y Wisconsin, y por un margen más estrecho en Michigan. El déficit en Pensilvania debe ser particularmente desconcertante para Biden y su campaña, dado el tiempo y los recursos dedicados al estado”, indicó.

