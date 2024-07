Christian Nodal publicó una foto con su nuevo perro y desató una ola de críticas

Christian Nodal presentó al nuevo integrante de su familia: Chichí, su nuevo cachorro. Recientemente, el cantante mexicano adoptó un perro cocker spaniel de color marrón.

La primera semana de julio el intérprete de “Adiós amor” presentó a su cachorro en sus historias de Instagram y ahora le dedicó una publicación en el feed de la red social. “La vida bella Chichí”, escribió junto a una foto con su mascota.

En la imagen se puede ver al cantante sentado en un avión mientras acaricia a Chichí. Aunque es una tierna foto, la publicación generó algunas críticas.

Algunos usuarios en redes sociales lo criticaron por haber borrado las fotos junto a su hija Inta solo porque también aparecía Cazzu.

“¿Y una con tu hija, para cuándo?”, “Mejor cuida a tu hija”, “Solo no la vayas a dejar como a tu bebé, plis”, “Cambiaste a tu hija por un perro”, “Prefieres mejor salir con tu perro que con tu hija”, “¿Y un vídeo o foto de tu hija paseando cuándo?”, son algunos de los comentarios en la publicación de Nodal.

El cantante mexicano también le creó una cuenta de Instagram a su cachorro. El perfil hola_soychichi es nuevo y por el momento solo tiene una foto de Chichí sentada frente a un avión, que Nodal compartió en sus historias de Instagram.

Chichí es la primera mascota de Nodal en mucho tiempo. El cantante contó que pensó mucho antes de decidir incluir un nuevo integrante a su familia. “Tenía un montón sin tener mascotas… Yo creo que esa compañía es (bonita), porque es un compañero que no te juzga, ni sabe quién eres, nomás te ama”, dijo el cantante hace dos semanas en el programa digital La KW.

“No sabes, es un alma increíble. Ayer fue el primer día que se durmió conmigo y nunca me había pasado, se acurrucaba conmigo y todo. Luego, me despertaba y no se dormía hasta que yo me dormía. Creo que va a ser una gran compañía. En el avión hubo turbulencia y me ayudó mucho la verdad, él estaba dormidito”, agregó.

Christian Nodal entre los 50 más bellos para People en Español

Esta semana, el cantante fue incluido en la lista de People en Español de Los 50 más bellos de 2024, en la que también destacan la reguetonera Natti Natasha, el actor Rafael Amaya y la conductora Clarissa Molina.

“No tengo una carrera tan grande, no tengo una carrera tan corta; pero tengo un público que me ama, un público fiel que me sigue, que está para mí”, dijo el cantante en una entrevista para la revista.

Sigue leyendo: