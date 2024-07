Quejas de seguidores de Cruz Azul contra Televisa, TUDN y VIX, por retraso en transmisión del partido vs. Monterrey

Por ahí dicen que el encaje duele más cuando es doble. Precisamente eso vivieron los seguidores de Cruz Azul a la hora de querer ver en vivo la transmisión del duelo de su equipo contra el Monterrey, solo pudieron hacerlo por 25 de los 49 minutos que duró la primera mitad debido al atraso del juego Santos vs. Pumas por una tormenta eléctrica, pero sobre todo por compromisos comerciales de la cadena Televisa, TUDN y de la plataforma de streaming VIX, que desencadenó en quejas y molestias en redes sociales ante la Procuraduría del Consumidor (Profeco).

El asunto en primera instancia no parecía tan grave, pero debido a varias publicaciones en algunos medios mexicanos, el tema fue subiendo de tono, en virtud de que a la empresa televisora no conforme con que el partido de Santos vs. Pumas, ya venía colgado de tiempo, utilizó luego 15 minutos para corresponder a sus asuntos comerciales, con lo cual, los seguidores de la Máquina Celeste no pudieron ver 24 minutos de la señal del juego donde golearon a los Rayados de Monterrey.

Inclusive los seguidores de la Máquina Celeste no pudieron ver completos los 52 minutos que duró en el terreno de juego, el refuerzo griego Giorgios Giakoumakis, ya que la señal fue retomada hasta el minuto 24 de la primera parte del duelo de la fecha 2 del torneo Apertura 2024.

La raíz de la inconformidad de los televidentes que tienen simpatía por Cruz Azul y por los Rayados fue que no vieron completo el primer tiempo de este encuentro por cuestiones ajenas a una falla técnica, en donde a la cadena de televisión no le importó sacrificar el tiempo de transmisión para corresponder a las exigencias comerciales que tiene pactadas.

En la serie de reclamos, entienden que en la señal abierta no existe tanto conflicto, pero el hecho de que en TUDN y en la plataforma de streaming VIX, sucediera lo mismo, aumentó el tono de los reclamos y comentarios en redes sociales contra la empresa de televisión.

Este suceso trae a colación de que el fútbol en México cada vez se ha hecho elitista en sus transmisiones y cada vez menos gente puede ver los partidos en señal abierta, ya que el 75 por ciento de los partidos que se tienen programados para el torneo Apertura 2024 serán transmitidos en señal restringida a través de las empresas de cable que existen en el país azteca.

Muchos seguidores de Cruz Azul se perdieron de 24 minutos del debut del delantero griego Giorgios Giakoumakis debido a que la señal llegó con retraso por el partido anterior entre Santos vs. Pumas y por 15 minutos de transmisión de comerciales de los canales que transmitieron la señal como Canal 5 de Televisa, TUDN y VIX. Crédito: Juan Ángel Ovalle | Imago7

Inclusive se ha manejado la idea de restringir la señal de la selección de México en sus partidos internacionales, pero eso sin duda provocaría un malestar generalizado de los aficionados mexicanos y es un terreno que no quieren explorar los dueños del balón en el fútbol azteca.

Mientras tanto, en lo deportivo, Cruz Azul respondió con creces a sus aficionados en el terreno de juego al golear 0-4 a Monterrey en la actividad de la segunda fecha del torneo Apertura 2024.

