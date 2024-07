Teófimo López dice que depende de Canelo que se dé pelea con Crawford

Teófimo López, campeón de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), expresó que solo depende de Saúl ‘Canelo’ Álvarez que el enfrentamiento con Terence Crawford se lleve a cabo y no de otros.

En declaraciones a los medios, López afirmó que si Canelo Álvarez no está interesado en la pelea con Crawford ni el mismísimo Turki Alalshikh podrá lograr que suceda, ya que se hace lo que el mexicano quiera.

“Para mí, depende de Canelo. No se trata de Crawford. No se trata de Turki, con todo el respeto que se merece Su Excelencia. Es lo que quiere Canelo. Entonces, si Canelo siente que no está interesado en esa pelea y quiere tomar un camino diferente, entonces ahí lo tienes”, dijo.

Canelo Álvarez podría pelear con Terence Crawford a finales de año. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Turki Alalshikh se encuentra trabajando en concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. La autoridad árabe tiene pensado que el duelo se realice en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025 y el tapatío dejó abierta la posibilidad de enfrentar a Bud si le pagan una buena bolsa.

Aunque una parte de los expertos en el deporte predicen que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para vencer a Canelo Álvarez en su propio terreno.

Tras derrotar a Errol Spence Jr., Crawford expresó su deseo de pelear al mexicano por su título de indiscutido de peso supermediano. El reto del estadounidense en primera instancia fue rechazado por el tapatío y luego de la victoria ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez reiteró que Bud no está en sus planes, pero si Arabia Saudita le ofrece el dinero que pide podría cambiar de opinión.

Por ahora, Canelo Álvarez se encuentra evaluando quién podría ser su nuevo oponente para septiembre tras llegar a un acuerdo con el retador oficial William Scull para no perder su cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Terence Crawford quiere enfrentar a Canelo Álvarez y sumar su tercer campeonato indiscutido. Crédito: John Locher | AP

En cambio, Terence Crawford ya tiene programada su siguiente pelea. Bud encabezará una megacartelera repleta de estrellas el 3 de agosto en Los Ángeles y donde intentará sumar su cuarto título en una división diferente cuando enfrente a Israil Madrimov, actual monarca de 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en campeón indiscutido de peso welter tras vencer a Errol Spence Jr. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora cuenta con 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

