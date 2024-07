Avioneta se estrella en un río en la costa este de Maryland

Autoridades informaron este martes que una avioneta se estrelló el martes en un río en la costa este de Maryland.

El Cessna 402 bimotor se estrelló en el agua cerca de Easton alrededor de las 9:30 am después de que el piloto informara de una falla en el motor, dijo la Administración Federal de Aviación en un comunicado reseñado por The Associated Press.

El piloto era la única persona a bordo.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte investigarán el caso.

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que una tripulación de su estación en Oxford estaba respondiendo al accidente en el río Tred Avon.

Mientras que la Policía Estatal de Maryland indicó que estaba respondiendo junto con la Policía del Departamento de Recursos Naturales de Maryland y la Oficina del Sheriff del Condado de Talbot y el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia.

Accidente de helicóptero en Hawaii

Una persona murió y otras dos están desaparecidas después de que un helicóptero turístico se estrellara frente a la costa de la isla hawaiana de Kauaʻi el jueves.

El helicóptero asociado con Ali’i Kaua’i Air Tours and Charters cayó aproximadamente a un cuarto de milla de la costa de Na Pali la tarde del jueves temprano, según la página de Facebook del gobierno del condado de Kaua’i.

El accidente fue reportado al despacho de policía de Kaua’i alrededor de la 1:20 pm hora local después de que los excursionistas en el sendero Kalalau presenciaron la caída del helicóptero, según la publicación.

Un cuerpo fue recuperado del océano alrededor de las 2:25 pm y otros dos seguían desaparecidos. No se han revelado las identidades de los pasajeros del helicóptero.

No está claro qué causó el accidente del helicóptero, pero la Junta Nacional de Seguridad del Transporte está investigando.

