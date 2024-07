Demócratas buscan ratificar virtualmente la nominación de Biden a fines de julio

El Comité Nacional Demócrata (DNC) está planeando acelerar el proceso para nominar al presidente Joe Biden como su candidato presidencial en las elecciones de 2024, antes de la Convención Nacional Demócrata, según Axios.

El plan actual del Comité Nacional Demócrata prevé capacitar a los presidentes de los partidos estatales durante la próxima semana sobre cómo realizar la votación electrónica de forma segura.

Es probable que la ventana de votación se abra el 29 de julio y concluya el 5 de agosto.

Si el plan de trabajo para un “pase de lista virtual” se mantiene, Biden sólo tiene que sobrevivir a los críticos de su partido durante unas dos semanas más.

“Esperamos nominar a Joe Biden a través de un pase de lista virtual y celebrar juntos con fanfarria en Chicago en agosto junto al 99% de los delegados que apoyan la fórmula Biden-Harris”, dijo el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jamie Harrison, en un comunicado.

La nominación virtual del candidato a la Presidencia no es usual

La decisión de designar virtualmente a Biden como el candidato demócrata pondría fin al debate interno de las últimas semanas, cuando varios demócratas han pedido a Biden que termine con su campaña de reelección, tras su débil actuación en el debate del 27 de junio frente a Donald Trump.

Habitualmente, los aspirantes presidenciales reciben la nominación oficial durante sus convenciones. El propio expresidente Donald Trump (2017-2021) fue ayer designado oficialmente como candidato del Partido Republicano en el primer día de la convención de esa fuerza política en Milwaukee, Wisconsin.

La única excepción a ese proceso que se realiza en las convenciones de cada partido ocurrió en las elecciones de 2020 durante la pandemia de Covid.

Casi 4,000 delegados

Los responsables de nombrar a Biden serán los delegados del partido, que han sido elegidos durante el proceso de primarias.

La mayoría de esos delegados, casi 4,000, habían prometido en el proceso de primarias que apoyarían a Biden como candidato, pero algunos han expresado en las últimas semanas su preocupación porque se haga la nominación de manera virtual, sin permitir un debate abierto en la convención.

El procedimiento no cambiaría la posición de Biden: según las reglas del partido, sólo puede ser reemplazado como candidato si acepta hacerse a un lado y liberar a sus delegados.

La nominación se hace a través de un proceso llamado “roll call” (llamada nominal) en el que los delegados de cada estado, normalmente en las convenciones, van diciendo a qué candidato apoyan.

Si se realiza virtualmente, se espera que los más de 4,000 delegados comiencen a emitir sus votos a partir del lunes 22 de julio, un proceso que probablemente durará alrededor de una semana, según The New York Times, que cita a cuatro fuentes sin identificar.

Cuando todos hayan emitido su voto, se espera que un comité del DNC celebre rápidamente la llamada nominal, de manera que en ese momento, Biden será oficialmente el candidato demócrata para las elecciones de noviembre.

El último paso será que Biden dé un discurso para aceptar oficialmente su nominación durante la convención en Chicago, que se realizará entre el 19 y el 22 de agosto.

Hay oponentes a la nominación virtual entre los demócratas

Docenas de demócratas de la Cámara de Representantes están organizando un plan para pronunciarse en contra del intento de su propio partido de sellar la nominación del presidente Joe Biden antes de lo planeado originalmente, lo que, según afirman, sofoca el intenso debate en curso sobre su candidatura que debe ocurrir durante la convención, según un legislador involucrado en el esfuerzo citado por Politico.

Una carta redactada, distribuida por el representante demócrata de California Jared Huffman y obtenida por POLITICO, ofrece la primera señal pública de los demócratas de que decenas de sus propios miembros siguen profundamente inquietos sobre el futuro de la candidatura de Biden.

Un borrador de la carta, que fue informado por primera vez por The New York Times, insta a los miembros del Comité Nacional Demócrata a no realizar un pase de lista virtual, en lugar de hacerlo durante la convención en Chicago a finales del próximo mes e insiste en que no existe “ninguna justificación legal para esta acción extraordinaria y sin precedentes que efectivamente aceleraría el proceso de nominación en casi un mes”.

Con información de EFE, Politico, The New York Times y Axios

