“Estaba borracha”: Ingrid Andress sobre su interpretación del himno

Luego de enfrentarse a las críticas por parte del público gracias a su desafortunada interpretación del Himno Nacional de Estados Unidos previo al inicio del Home Run Derby, la cantante de country Ingrid Andress ha salido a disculparse y revelar la razón detrás de su actuación.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la intérprete de temas como “We’re not friends” y “Wishful drinking” hizo referencia a lo ocurrido la noche del pasado lunes durante la inauguración del All Star-Game de la MLB, donde al entonar el lábaro patrio estadounidense desentonó varias estrofas ante la mirada atónita del público.

Fue por medio de un breve, pero contundente mensaje que Ingrid Andress reveló que esta fue el resultado del alcohol que ingirió horas antes del evento: “No les voy a mentir, estaba borracha anoche. Hoy me estoy registrando en una clínica para obtener la ayuda que necesito”, detalló en su post.

Asimismo, la exponente del country extendió una disculpa no solo a los asistentes al juego, sino a la MBL: “Esa no era yo anoche. Me disculpo con la MLB, con todos los fans y con este país que amo tanto por esa interpretación”, dijo haciendo alusión a los abucheos que recibió.

Y es que si bien en algún momento de su interpretación Andress intentó recobrar el control de su voz al agacharse para no hacer notar sus desafinaciones, estas no pasaron desapercibidas para los asistentes al juego.

“La ‘cantante’ de country Ingrid Andress (no tengo idea de quién es) acaba de hacer uno de los peores trabajos cantando el Himno Nacional por parte de un cantante “profesional” que jamás haya presenciado. Eso fue terrible“, escribió un usuario de X tras el momento televisado.

Mientras tanto, la famosa adelantó que mantendrá al tanto a sus fanáticos de su proceso de recuperación: “Les haré saber cómo es la rehabilitación, he oído que es súper divertida“, finalizó en su mensaje.