Maluma explica el motivo de su actitud durante el partido final de la Copa América

El partido final de la Copa América tuvo momentos muy emocionantes, y varios famosos acudieron al Estadio Hard Rock de Miami para apoyar tanto a la selección de Argentina como a la de Colombia. El reguetonero Maluma causó polémica debido a un video en el que se le ve en un palco y con una actitud agresiva, dirigiéndose a otros hinchas. Pero ahora él recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar que sus gritos eran para animar a las personas para que vibraran por el partido.

La agresiva reacción de Maluma en la en Copa América desató críticas

En sus historias de esa red social, Maluma (cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño Arias) publicó un video que tituló “Gracias mi selección”. Él aparece caminando por el bosque y dice: “Hey, saludos, mi gente. ¿Qué se dice, qué se dice, pues? Bueno, ya estamos de regreso en Europa…Quería pasar por aquí por mis redes sociales a saludarlos, hablar un poquito de lo que pasó en ese partido contra la selección de Argentina. Primero que todo quiero saludar a nuestro pueblo colombiano, a nuestro equipo colombiano, por ese esfuerzo, por esa entrega en cada balón, cada pelota, cada minuto. Nos ponen todos los días más en alto”.

Maluma protagoniza show improvisado a la orilla del Río Sena en París

El artista de 30 años no dejó de felicitar a la selección de su país: “Me siento demasiado, pero demasiado orgulloso de ser colombiano. Y no me cambiaría por nada del mundo. Qué final, qué momentos, qué pasión por el futbol. Y por otro lado el pueblo argentino, les envío un abrazo muy grande, felicidades igualmente por su Copa América. Y vi por ahí que hay unos rumores que dicen que yo está alegando, que estaba peleando con el pueblo argentino. Mi gente, eso es m*****, no crean todo lo que ven en las redes sociales. No me estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil, y bueno, ahí ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del futbol”.

Finalmente, Maluma celebró también la victoria de Argentina en ese emocionante juego: “Le envío un abrazo muy grande a mi equipo colombiano. Gracias por dejarnos en alto, gracias por todo. La verdad, fue un momento que jamás se me va a olvidar. Estar ahí en el estadio, con mis compañeros, con mi equipo, con la selección de música de Colombia, en una suite, vibrando todos y celebrando por nuestro equipo. Yo creo que eso no tiene precio, eso no lo cambio por nada. Así que repito: gracias a nuestra selección por lo que hicieron, y felicidades al pueblo argentino por esa Copa América. Nos vemos en un futuro muy cercano. Vamos a ver qué va a pasar. Estamos listos para el Mundial. Felicidades a mi selección. Los amo”.

