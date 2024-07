Ana Brenda Contreras está lista para convertirse en mamá

A seis meses de haber contraído matrimonio con Zacarías Melhem, la actriz mexicana Ana Brenda Contreras estaría lista para embarcarse en una nueva etapa en su vida: la de la maternidad.

En una entrevista reciente, la protagonista de melodramas como “La que no podía amar” y “Corazón Indomable” confesó que su deseo de convertirse en madre se mantiene firme y no descarta la posibilidad de dar paso a este hecho en los próximos meses.

Bajo esta misma tesitura, Ana Brenda Contreras recalcó que para ella es muy importante encontrar un balance entre el ámbito profesional y personal que le permita disfrutar al máximo de todas sus facetas.

“Yo creo que te requiere estar como más presente de tiempo y encontrar ese balance, es difícil como mujer, pero no imposible, entonces estoy en esa búsqueda y lo bueno que tengo alguien que me apoya 100 por ciento, que es mi fan número uno“, confesó la actriz en un encuentro con la prensa.

Asimismo, la mexicoamericana indicó que el hecho de que su esposo cuenta con dos hijos de un matrimonio anterior la ha ayudado a seguir nutriendo su deseo de convertirse en mamá y a no sentirse presionada por ello.

“Ojalá se pueda, es un tema sensible creo que para muchas mujeres, para mí en lo particular te puedo decir que lo es, entonces ojalá se pueda, yo qué más quisiera”, expresó ante las cámaras.

Para finalizar, Ana Brenda Contreras reaccionó a los cuestionamientos sobre si estaría dispuesta a protagonizar la puesta en escena “Aventurera” en algún punto de su vida. Al respecto, indicó que dicho proyecto no se alinea con sus afinidades.

“No, no creo, ahí sí que me terminan de funar pero bien y bonito, no bebé. Yo creo que cada quien, zapatero a sus zapatos, yo no me veo ahí, yo en mi casa me pongo la sábana en el short atrás y hago Tik Toks nada más“, añadió.