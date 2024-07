Carolina Sandoval responde a críticas por sus opiniones sobre los colombianos en la Copa América

Carolina Sandoval opinó acerca del comportamiento de los hinchas colombianos en la final de la Copa América y fue fuertemente criticada en redes sociales.

“La Venenosa”, quien expresó su punto de vista sobre lo ocurrido el pasado 14 de julio en el estadio Hard Rock, tuvo que hacer otra publicación aclarando a sus seguidores colombianos que sus críticas no iban dirigidas a todo el país. El presentador colombiano Lucho Borrego también participó en el video y apoyó a Sandoval en sus comentarios, afirmando que comprendía la indignación de muchos hacia los actos vandálicos de los hinchas del equipo cafetero.

En el video, Sandoval le comenta a Borrego que algunos de los paisanos del presentador “acabaron” con ella, mientras muestra uno de los comentarios donde le dicen que, como ella es de Venezuela, debería preocuparse por lo que hacen los venezolanos.

“Me acabaron en las redes ciertos compatriotas tuyos, porque como no soy colombiana y yo di mi opinión sobre lo que sucedió lamentablemente en Copa América con los que vimos con las camisas de tu país”, dijo mientras se dirigía a Borrego. “Yo creo que tú tampoco te sentiste muy orgulloso. Tú como colombiano quiero que digas aquí si yo hablé solo porque estoy hablando mal de tu país o porque tú viste lo que sucedió.”

El presentador respondió: “Por encima de todo, como lo dije también —y a mí también me han atacado paisanos— lo que vimos fue evidente. Eran las camisetas de nuestro país. De hecho los mismos…yo no estoy asegurando que el cien porciento no era colombiano, pero la verdad es que sí, la mayoría eran entonces lo que vimos ahí fue una avalancha de camisetas amarillas que estaban cometiendo actos vandálicos”.

“Es que me dijeron: ‘Ve a Colombia. Ve para que veas que no todos somos iguales'” agregó la venezolana.

“Yo no estoy hablando de un país tan bello como Colombia, donde yo tengo tantos amigos. Esto no tiene que ver con odio ni con xenofobia ni nacionalidad. Se trata de civismo. De comportarse como se debe en otro país donde tú no [vives]”, concluyó.

Muchos han dado su punto de vista sobre los hechos

La Venenosa y Borrego están entre los muchos presentadores, periodistas y figuras públicas que han comentado acerca de lo que sucedió en la gran final del torneo de la Conmebol.

Adamari Lopez también catalogó los hechos como “vergonzosos” y resaltando lo decepcionante que el comportamiento viene la “comunidad Latina, Hispana, que está dentro de los Estados Unidos, que están viniendo y huyendo de fuera de los problemas que tienen, de la violencia en su país a venir a hacer lo mismo a este país que les está abriendo a las puertas”.

El comportamiento inaudito de los hinchas colombianos

El 14 de julio, la final de la Copa América en el estadio Hard Rock de Miami estuvo marcada por serios disturbios causados por aficionados de la Selección Colombia. Estos incidentes incluyeron intentos de ingresar al estadio sin boletos, generando caos tanto dentro como fuera del lugar.

Según la agencia AFP, “La Policía de Miami-Dade arrestó a 27 personas debido a los altercados en el estadio Hard Rock, donde cientos de individuos sin boletos atravesaron los controles de seguridad”. Además, 55 personas fueron desalojadas del estadio.

