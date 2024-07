El Chelsea responde a Enzo Fernández por participación en vídeo racista

El tema de Enzo Fernández y su participación en un vídeo de índole racista parece seguir haciendo eco y extendiéndose, al punto que los propios compañeros del jugador argentino en el Chelsea de la Premier League, recriminaron la transmisión en vivo que hizo en el autocar de la selección nacional albiceleste luego de conquistar la Copa América contra el combinado de Colombia. Antes de cortar la conexión, se pudo escuchar a varios jugadores entonando un cántico racista, que se hizo totalmente viral en las redes sociales y anteriormente de igual forma en la Copa del Mundo de Qatar 2022, contra los jugadores afrodescendientes de Francia.

Ante tal situación, la Federación Francesa de Fútbol salió al paso a través de un comunicado en el que condenaban de manera categórica a Argentina por los cánticos antes mencionados “de carácter racial y discriminatorio” que entonaron algunos de sus jugadores y presentaron una denuncia formal ante la FIFA contra la Selección albiceleste.

La respuesta inmediata del Chelsea

Si bien Enzo Fernández se disculpó por sus comentarios a través de sus redes sociales, el Chelsea de igual forma manifestó a través de un comunicado las siguientes palabras:

“El Chelsea Football Club considera completamente inaceptable cualquier forma de comportamiento discriminatorio. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo donde personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas. Reconocemos y apreciamos la disculpa pública de nuestro jugador y usaremos esto como una oportunidad para educar. El Club ha iniciado un procedimiento disciplinario interno”, finaliza la respuesta del club.

Las disculpas del jugador

Por medio de sus cuentas oficiales de X (anteriormente llamado Twitter) e Instragram, Fernández se expresó por su participación en el vídeo donde hubo cánticos racistas y homofóbicos de la siguiente manera: “Quiero pedir disculpas por los festejos de la Selección”, comenzó el mensaje del internacional argentino.

“La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar en medio de la euforia de nuestros festejos de la Copa América. Ese video, ese momento y esas palabras no reflejan quién soy. Perdón de verdad”, concluye el texto escrito por parte del jugador.

