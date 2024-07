Gobernador de California arremete en contra de Elon Musk por sacar a sus empresas del estado

Gavin Newsom, gobernador de California, criticó a Elon Musk por sacar a sus empresas del estado para llevarlas a Texas, debido a que ahí le ofrecerán un trato preferencial.

El magnate sudafricano dueño de las compañías Tesla, X, y SpaceX, sostiene que la verdadera razón de cambiar de entidad derivó de que el demócrata californiano firmará una ley relacionada con los niños transgénero, donde a los distritos escolares se les prohíbe exigir que se notifique a los padres si su hijo decide cambiar su identidad de género.

“Debido a esta ley y a muchas otras que la precedieron, atacando tanto a familias como a empresas, SpaceX ahora trasladará su sede de Hawthorne, California, a Starbase, Texas”, escribió Musk en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

En respuesta, Gavin Newsom le hizo patente su malestar debido al desempleo que generará la partida de sus empresas.

“Te arrodillaste”, escribió Newsom en X, dando a entender que Musk le habría solicitado algún tipo de incentivo a los republicanos para reubicar a sus empresas en parte de los territorios donde gobiernan.

El olfato financiero de Elon Musk ahora lo hizo mover a sus empresas a Texas donde pagará menos impuestos. (Crédito: Susan Walsh / AP)

Además, para generar más controversia, el gobernador de 56 años, le anexó a su comentario una captura de pantalla de una publicación donde Donald Trump, hace dos años, lo desprestigió ante la opinión pública cuestionando la calidad de los productos que elaboran sus empresas.

“Cuando Elon Musk vino a la Casa Blanca a pedirme ayuda con todos sus numerosos proyectos subsidiados, ya sean autos eléctricos que no duran lo suficiente, autos sin conductor que se estrellan o cohetes que no van a ninguna parte, sin cuyos subsidios no valdría nada, y me dijo que era un gran fanático de Trump y republicano, podría haberle dicho: ‘Ponte de rodillas y ruega’, y lo habría hecho”, indica el texto compartido por el personaje que figura a la cabeza de la mayoría de las encuestas realizadas después de debate presidencial.

A diferencia de procesos electorales anteriores, Elon Musk esta vez se decantó por Donald Trump e incluso ya le realizó una donación bastante generosa para que continúe adelante con su campaña.

