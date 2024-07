Súper PAC que apoya a Trump recauda más de $100 millones de dólares en los últimos tres meses

Considerado uno de los motores que impulsan a la campaña de Donald Trump, Make America Great Again Inc., dio a conocer que logró recaudar más de $100 millones de dólares en los últimos tres meses.

Hasta hace poco, al interior del Partido Demócrata se jactaban de ser la única organización en obtener millonarios donativos para su candidato.

No obstante, sin hacer tanto ruido, Make America Great Again Inc., Super PAC que respalda a la campaña de Donald Trump dio a conocer que, entre abril y junio, reunió $104 millones de dólares.

A pesar de las enormes sumas de dinero que implica la defensa del magnate neoyorquino en tribunales, MAGA Inc. anunció que en las arcas de su campaña se encuentran disponibles $114 millones de dólares en efectivo.

El anuncio refrenda el buen momento financiero por el que atraviesan los conservadores, algo que se veía complicado de alcanzar.

En los últimos meses, el magnate neoyorquino ha recaudado más dinero que el presidente de la nación.(Crédito: Michael M. Santiago / AP)

De hecho, el Comité Nacional Republicano también anunció que, en los últimos tres meses, consiguió $331 millones de dólares a través de donativos.

Dicha cifra, superó los $264 millones de dólares reportados por el equipo de campaña que promueve la reelección de Joe Biden.

Semanas atrás, MAGA Inc. ya había anticipado que destinaría $100 millones de dólares a una campaña publicitaria dirigida a fortalecer la imagen del republicano de 78 años en estados históricamente considerados clave para definir al ganador de las elecciones.

Cuando sólo restan menos de cuatro meses para que se lleven a cabo los comicios, Donald Trump está tratando de postergar lo más posible un juicio donde lo acusan de haber sacado de la Casa Blanca documentos de seguridad nacional, los cuales se negaba a entregar.

En tanto que, Joe Biden, pretende hacer hasta lo imposible para mantener a flote a su campaña, pues algunos de sus propios compañeros de partido le recomiendan renunciar.

Al margen del futuro que les espera a ambos candidatos, la cantidad de dinero que está fluyendo hacia sus campañas no se había presenciado en campañas anteriores.

