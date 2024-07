Republicanos afirman que Estados Unidos está enfrentando una invasión de inmigrantes

MILWAUKEE.- En el segundo día de la Convención Nacional Republicana (NRC), los republicanos abordaron temáticas sobre seguridad, pero algunos de los discursos más destacados se afirmó que Estados Unidos enfrenta una “invasión” en la frontera con inmigrantes y drogas.

La candidata al Senado por Arizona, Kari Lake, incluso acusó que el representante demócrata Rubén Gallego, candidato también al Senado, votó contra la ley que impediría el voto de “millones de indocumentados”, una polémica ley que ha sido criticada, debido a que el Código de EE.UU. ya contempla la prohibición y castigo para indocumentados que voten.

“Los estadounidenses están despertando a la verdad sobre las desastrosas políticas demócratas impulsadas por Joe Biden y su congresista favorito, Rubén Gallego. Estos muchachos están llenos… de malas ideas. La semana pasada, Rubén Gallego votó para permitir que los millones de personas que llegaron ilegalmente a nuestro país emitieran su voto en las próximas elecciones”, afirmó Lake.

Incluso afirmó que Gallego ha “entregado” Arizona a los cárteles de la droga.

“Gallego y los demócratas han entregado el control de mi estado, la frontera de Arizona, a los cárteles de la droga, y gracias a ellos, los criminales y las drogas mortales están llegando a raudales y nuestros niños están muriendo”, expuso.

Ese mensaje no fue frente al expresidente Donald Trump, quien ingresó al auditorio principal del Fiserv Forum, donde se sentó al lado del aspirante a la vicepresidencia, J.D. Vance, quien ha desatado alertas entre defensores de inmigrantes y derechos civiles.

Después de la llegada de Trump, el senador Ted Cruz (Texas) ofreció un mensaje en un tono similar al de Lake.

“Nunca antes, como una elección importaba tanto, nos enfrentamos a una invasión en nuestra frontera sur, no en sentido figurado, una invasión literal”, afirmó Cruz.

Afirmó que 11.5 millones de personas han cruzado la frontera en forma ilegal durante el gobierno de Joe Biden, incluso comparó la cifra con la capacidad de Fiserv Forum, con capacidad para 18,000 personas, lo que significaría 639 estadios de ese tipo.

“Eso significan 11.5 millones de personas, más que todos los estados del país, excepto ocho”, dijo.

Luego Cruz, cuya familia misma es migrante de Cuba, hizo una conexión entre la inmigración y el crimen en EE.UU.

“Los números no nos muestran el verdadero precio que está pagando nuestro país”, dijo. “Todos los días, los estadounidenses mueren, son asesinados, agredidos y violados por inmigrantes ilegales que los demócratas han liberado”.

Para los republicanos, la frontera bajo la Administración Biden no es más que inmigración ilegal y drogas, nada sobre el intercambio comercial entre México y Estados Unidos ni los millones de cruces legales de personas que viven y trabajan en la frontera y del cruce de mercancia hacia ambos países.

Antes del discurso de Cruz se proyecto un video de la campaña del expresidente Trump, acusando que bajo la Administración Biden, a quien se califica como un “hombre débil”, ha sido “extraordinario para los cárteles mexicanos de la droga”.

Más tarde, el senador Marco Rubio (Florida), quien se quedó atrás en la carrera por ser nominado como aspirante a la vicepresidencia, también afirmó que en la frontera se permite el flujo de drogas y delincuentes.

“Se permite que los delincuentes y las drogas inunden nuestro país y aterroricen a nuestra gente”, dijo Rubio.

El atentado contra Trump es protagonista

Los discursos durante el segundo día de la Convención Republicana también tuvieron como protagonista el atentado contra el expresidente Trump el sábado pasado en Pensilvania.

“Permítanme comenzar dando gracias a Dios Todopoderoso por proteger al presidente Trump y por girarle la cabeza el sábado cuando le dispararon”, dijo Cruz.

Una expresión similar lanzó la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, quien fue portavoz de la Casa Blanca durante una parte del gobierno de Trump.

“Antes de comenzar, quiero decir que siempre he estado orgullosa de estar junto al presidente Trump, pero nunca he estado más orgullosa como esta noche”, expresó. “Ni siquiera la bala de un asesino pudo detenerlo. Dios Todopoderoso intervino, porque Estados Unidos es una nación bajo Dios, y ciertamente Él no ha terminado con el presidente Trump”.

Sigue leyendo:

• Voces latinas con Trump se lanzan contra Biden por economía, inmigración y “valores”

• Lo que se sabe del tirador que atentó contra Donald Trump en Pennsylvania

• Las dramáticas fotos publicadas tras el tiroteo en el mitin de Donald Trump