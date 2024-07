Agente de Illinois acusado de matar a tiros a una mujer que llamó al 911

Autoridades informaron que un agente del sheriff de Illinois fue acusado de asesinato por la muerte de una mujer negra a la que le disparó en la cara tras recibir una llamada suya al 911.

De acuerdo con un documento judicial presentado en apoyo de mantener al exoficial del condado de Sangamon, Sean Grayson, bajo custodia sin derecho a fianza, Sonya Massey fue asesinada en su casa en Springfield, a unas 200 millas (322 kilómetros) al sur de Chicago, después de que los agentes respondieran a su llamada al 911 la madrugada del 6 de julio.

El fiscal estatal John Milhiser indicó que Grayson le gritó agresivamente a Massey que dejara una olla con agua caliente que sostenía en el suelo. Presuntamente ella levantó las manos y se agachó para cubrirse antes de que le dispararan en la cara.

Una declaración de Milhiser citada por The Associated Press dijo que una revisión del video de la cámara corporal no respalda el uso de fuerza letal.

Grayson, que es blanco, fue acusado de homicidio en primer grado, agresión agravada con arma de fuego y mala conducta oficial, dijo Milhiser el miércoles.

El sheriff Jack Campbell aseguró que Grayson ha sido despedido.

“Está claro que el agente no actuó como se le había entrenado ni de acuerdo con nuestros estándares. … Con nuestra placa aceptamos una enorme responsabilidad, y si se abusa de esa responsabilidad, debería haber consecuencias”, dijo Campbell.

Ben Crump, abogado de la familia de Massey, dijo que la mujer de 36 años había llamado a la policía para avisar de que había un intruso en su casa. Agregó que estaba desarmada y que le habían disparado en la cara.

Crump indicó que los cargos eran un “paso hacia la justicia para los seres queridos de Sonya, especialmente sus hijos, quienes han soportado un dolor y sufrimiento inimaginables desde que fueron notificados de esta tragedia”.

Sigue leyendo:

–Abogado de Houston fue asesinado a tiros por un cliente furioso de McDonald’s

–Mujer de Texas condujo hasta una estación policial para confesar que mató a tiros a su abuela

–Médico hispano de Texas declarado culpable de inyectar veneno a sus pacientes